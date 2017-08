La Generalitat pide más guardias civiles en El Prat para resolver las colas del aeropuerto

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha argumentado que se trata de un conflicto entre los trabajadores y Aena, por lo que la Generalitat solo puede actuar de "mediadora", y considera que Aena no se está involucrando en encontrar una solución.

"Reclamamos que Aena se involucre y actúe con celeridad y que la Delegación del Gobierno no se vaya de vacaciones dejando esta cuestión pendiente", ha resumido el conseller, que ha recordado la incomodidad que la situación genera en los usuarios del aeropuerto.

La Generalitat lamenta no solo que el conflicto no esté solucionado, sino que no hayan ni sentadas las bases de una negociación para encontrar un acuerdo: "No puede ser que Aena esté desparecida y la Delegación de vacaciones. Es algo que afecta a muchos ciudadanos de Cataluña. Reclamamos que se pongan las pilas".

Mejor que presidiendo urnas

También ha pedido que se inviertan más recursos en mejorar la gestión del aeropuerto, y ha propuesto que estos recursos se materialicen en forma de más agentes de la Guardia Civil trabajando en El Prat: "Seguro que la Guardia Civil haría más trabajo allí que persiguiendo urnas".

Turull se refiere así de forma velada a la investigación que está llevando a cabo el Instituto Armado sobre el referéndum y por la que han citado a declarar a varios cargos de la Generalitat y también al excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena.

El portavoz también ha criticado que el conflicto laboral en el aeropuerto da "mala imagen" y ha defendido que, cuando alguien compra un billete de avión, tiene garantizados una serie de servicios en su paso por El Prat que no se están cumpliendo.