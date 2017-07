La Guardia Civil devuelve a su dueño una mochila que contenía 2.000 euros

Su propietario, un ciudadano francés, llevaba también en la mochila una cámara fotográfica de alta gama, pasaportes y enseres personales.

Fue una patrulla de la Guardia Civil de Miranda de Ebro (Burgos), dedicada a la prevención de robos en estaciones de servicio y áreas de descanso la que encontró la mochila, que parecía extraviada.

Tras preguntar en las inmediaciones sobre el posible propietario, tanto a los turistas que se encontraban en tránsito como a trabajadores del área, y no obtener resultado, acudieron al Centro de Cooperación Policial Aduanero (C. C. P. A) de Hendaya, así como a la Embajada francesa para localizarle.

Horas más tarde lograron contactar con el turista, que no se había dado cuenta de la pérdida y se encontraba ya próximo a la frontera, de vuelta a su domicilio en Francia.