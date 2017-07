Los cazadores dicen 'no' a la impunidad en las redes por insultos a Capitán

La concentración, organizada por la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de Caza y Fundación Artemisan, ha sido la antesala de una manifestación, que también se celebrará en Madrid después del verano, en la que sectores de la caza, la pesca, la agricultura, toro de lidia, forestal y otros colectivos reclamarán un apoyo "claro" al mundo rural y a sus tradiciones.

Los concentrados llevaban una pancarta en la que se podía leer 'En defensa de la caza y las tradiciones del mundo rural. No a la impunidad en las redes sociales. Por una modificación del Código Penal'.

El sector cinegético considera necesario el desarrollo jurídico del delito de incitación al odio y ampliar la protección al colectivo de cazadores, entre otros.

En su opinión, este colectivo se encuentra "totalmente desprotegido hasta el punto de ver menoscabado su derecho a la libertad individual al realizar una actividad lícita, reglada y controlada como es la caza".

La libertad de expresión, según las organizaciones convocantes, no puede amparar la lesión de otras libertades y la dignidad de las personas, tal y como ha sido el caso de la cazadora y bloguera Mel Capitán, que nada más conocerse su fallecimiento en Huesca y en pleno duelo de su familia y amigos, las redes sociales albergaron afirmaciones como "Que la violen en el infierno" o "Está viva, no os preocupéis, lo que pasa es que ha dejado la caza y ahora está en el casting de 'The walking dead', va a hacer de zombi la próxima temporada".

Los más de 1.000 cazadores, según los organizadores, concentrados en la Puerta del Sol de Madrid han mostrado su indignación ante la impunidad de este tipo de ataques que, desgraciadamente, sufre con "demasiada frecuencia" el colectivo, integrado en España por más de un millón de personas.

En el acto han intervenido, además del presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel Lopez, y del presidente de la Oficina Nacional de la Caza Santiago Iturmendi, dos conocidos blogueros y amigos de Mel Capitán, Michel Coya y Beatriz Alcoya.

Esta última ha sido la encargada de hacer lectura de un manifiesto donde se han detallado las demandas de todo el colectivo cinegético al Gobierno para que ponga en marcha las modificaciones legislativas necesarias que eviten la impunidad en redes sociales.

"Hemos llegado a comprobar en nuestras propias carnes la deshumanización de aquellos que intentan humanizar a los animales", ha afirmado Alcoya.