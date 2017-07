Casi la mitad de trabajadores españoles se sienten culpables por irse de vacaciones, según un estudio

El sentimiento de culpa es algo que cada vez acompaña más a los trabajadores españoles en sus vacaciones por el comentario de algún compañero o jefe, según un estudio realizado por Enterprise Rent-A-Car en Europa

Cerca de la mitad de los encuestados (48 %) afirma haberse sentido culpable por este tipo de comentarios al cogerse días libres y el 11 % asegura que esto le pasa muy a menudo.

Ante estos comentarios, las reacciones de los españoles son muy diversas. El 43 % afirma que no les importa porque creen que se hacen de broma y el 34 % reconoce además que no les preocupa porque están en todo su derecho de coger vacaciones. Mientras que a muchos españoles no les importan estos comentarios, destaca el 22 % que asegura que les hacen sentirse realmente culpables o los consideran totalmente inadecuados.

Desconectar en vacaciones