Un perito corrige el informe sobre Angrois y afirma que se evaluaron riesgos

En el informe que acudió este jueves a ratificar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, Carballeira había señalado que "según la normativa europea no hacía falta elaborar un informe completo de seguridad de la línea porque no se había modificado el trazado".

En todo caso, tras dos horas y cuarenta y cinco minutos de declaración, Carballeira ha afirmado en declaraciones a la prensa que tiene "más información de la que tenía en el momento de elaborar el informe" y ha respaldado la versión de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE), que apuntaba a la obligatoriedad de realizar la evaluación integral de riesgos.

"La AFE dice la verdad, aunque hay que contextualizar el caso concreto del que hablamos", ha asegurado el perito, que hasta ahora era el único que había defendido que no era obligatoria dicha evaluación de riesgos ya que, aunque se decidió no activar el ERTMS, no se había modificado el trazado lo suficiente.

Ahora mismo se encuentra declarando el otro perito, César Mariñas, un ingeniero de telecomunicaciones elegido por sorteo y que ha defendido hasta la fecha que "cualquier evaluación de riesgos hubiera señalado las claras deficiencias".

La propia AFE también había ratificado en su momento la versión de Mariñas, aduciendo además que el riesgo en la curva de Angrois, donde descarriló el tren Alvia el 24 de julio de 2013, "había sido identificado" y que Adif no cumplió con sus responsabilidades "al no haber hecho nada para subsanarlo", traspasando de esta forma la responsabilidad al maquinista, Francisco José Garzón Amo.

La siguiente comparecencia prevista es la del que era director de Seguridad de Adif en el momento del accidente, Andrés Cortabitarte, que entró en los juzgados tres horas antes de la estipulada para su declaración, las 13.00, y que ya se había negado a declarar en el mes de abril.

Ostenta la condición de investigado por 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia laboral grave.