Más de 12.000 firmas para que los festivales ofrezcan agua potable y gratuita

Más de 12.000 personas se han adherido ya a una nueva campaña de recogida de firmas online que pretende que todos los festivales de música españoles ofrezcan agua potable gratis a los asistentes. E incluso amplían su reclamación a "conciertos y discotecas", para que en todos estos lugares "se garantice el acceso a un simple vaso de agua y una fuente o lavabo para poder hidratarse y refrescarse tras horas de baile y conciertos".

"Me llamo Francisco y me encanta ir a festivales. Pero hay una cosa que me ha indignado en casi todos a los que he ido: la falta de acceso a agua potable", plantea el promotor de la campaña en la plataforma Change.org, quien prosigue: "El otro día estuve en un festival en Barbate (Cádiz) y acabé comprando botellas de agua a un grupo de chicos más jóvenes que yo".

Y aún añade: "Estaban agotados, hacía mucho calor y la organización no había instalado ninguna fuente de agua potable, así que la única solución para no deshidratarse era comprarse una botella pequeña detrás de otra, al coste de 2 euros por botella, precio que en algunos festivales asciende a los 5 euros por botella que no todo el mundo se puede financiar".