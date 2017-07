En directo: Rajoy afirma que en el PP existía una "separación nítida entre la parte política y la económica"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que en el PP hay una "separación nítida y clara entre la parte política y la parte económica", y que él, cuando se encargó de dirigir alguna campaña electoral, nunca tuvo competencias en el ámbito económico.

Así lo ha dicho durante su declaración como testigo en el juicio a la primera época de la trama Gürtel y a preguntas de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que la pidió para que responda sobre contrataciones del PP a empresas de la trama Gürtel cuando era vicesecretario general del partido y "responsable de asuntos electorales" entre 1990 y 2003.

Rajoy ha explicado que en las campañas electorales el responsable económico es el tesorero. "Esto está muy delimitado: los resultados se miden en votos y la otra parte es meramente instrumental", ha dicho. "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad", ha añadido.

Mariano Rajoy ha asegurado que entre 1996 y 2003 no realizó "ninguna actividad en Génova", con la excepción de la dirección de la campaña de las elecciones generales de 2000.

En respuesta a la primera pregunta del abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, que se ha interesado por el organigrama del partido, Rajoy ha dicho recordar "perfectamente" que en 1999 el presidente del partido era José María Aznar, el secretario general Francisco Álvarez-Cascos, luego remplazado por Javier Arenas, y que él era vicesecretario general.

No obstante, ha añadido que tanto él como los otros dos vicesecretarios generales formaban parte del Gobierno y por tanto no ejercían tareas en el partido. "De facto no ejercíamos ninguna función en Génova, igual que el presidente; luego se nombró un secretario general que sí estaba allí, en 1999", ha remachado.

El presidente del Gobierno ha negado cualquier conocimiento de una caja B en el PP y ha subrayado: "Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad". Además, ha recalcado que "jamás" se ha encargado de la contabilidad y lo único que le importaba es que hubiera informes positivos por parte del Tribunal de Cuentas.

"Jamás" ha cobrado sobresueldos

Mariano Rajoy ha afirmado que "jamás" ha cobrado sobresueldos y que los llamamos papeles de Bárcenas "son absolutamente falsos". "Son absolutamente falsos", ha respondido el presidente del Gobierno, antes de explicar que cobraba como diputado un sueldo y algunos diputados percibían un complemento que declaraban a Hacienda y que dejaron de recibir una vez que entraron en el Gobierno.

En su declaración, Rajoy ha asegurado además que recordaba "perfectamente" la reunión que se produjo en 2010 en su despacho con el extesorero Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el exministro Javier Arenas.

Según ha dicho, le pareció un encuentro "razonable" porque Bárcenas había trabajado 30 años en el partido y quería "despedirse". En esa reunión, ha proseguido, el extesorero explicó que a partir de ese momento iba a dedicar tiempo a "defenderse" y le pidió una sala para meter sus "papeles y documentos" y poder utilizar el coche del partido, algo que vieron "razonable".

A lo largo de su declaración, el jefe del Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones que su labor era política y que no llevaba ni estaba al tanto de las cuentas de la formación, ni cuando dirigió campañas electorales del PP. "Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad", ha enfatizado.

"No tuve queja de Bárcenas mientras fue tesorero del partido"

El letrado del ADADE Mariano Benítez de Lugo le ha preguntado primero si tuvo alguna queja con respecto al predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, eximido de este juicio por motivos de salud, a lo que ha respondido: "nunca".

Acto seguido le ha hecho la misma pregunta en relación a Bárcenas, a lo que el presidente ha asegurado: "mientras fue tesorero nunca".

El presidente del Gobierno ha asegurado que fue él quien decidió en 2004 cortar la relación del PP con el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Rajoy ha explicado que el tesorero del partido entonces, Álvaro Lapuerta, le comentó las dudas sobre la actuación de algunos proveedores del PP en determinados ayuntamientos de Madrid.

Él le preguntó si había alguna actuación que no se ajustaba a derecho y le contestó que no le gustaba la actuación, por lo que pidió a Lapuerta que le dijera qué consideraba que era mejor hacer. Ante la respuesta de que creía que debería dejarse de trabajar con Correa fue cuando Rajoy dio la orden de cortar esa relación.

El presidente del Gobierno ha dicho no tener "ni la más remota idea" de si Correa pasaba por entonces por la sede del PP, como tampoco sabe ahora quién está en la sede.

Ha añadido que puede que conociera a Correa de "saludarlo en un acto público", aunque eso ni siquiera lo puede afirmar "de manera nítida".