Los momentos más tensos de la declaración de Rajoy

Antes de que Rajoy pudiera intervenir, el abogado de Adade, la acusación que pidió su citación, ya ha manifestado su "respetuosa protesta" por la decisión del tribunal de que el presidente del Gobierno se sentara "en estrados", es decir, a la misma altura y al lado de los jueces, ya que es, ha dicho, una posición que solo deben ocupar fiscales y magistrados.

Este letrado, Mariano Benítez de Lugo, es quien ha tenido más conversaciones tensas con Hurtado, que también ha dedicado palabras poco amables al letrado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ante sus constantes protestas por preguntas sobre temas fuera del procedimiento, es decir, acerca de los papeles de Bárcenas.

"El compañero lo que quiere es desestabilizarme", le ha llegado a decir el abogado de Adade a Hurtado en referencia a Ruiz de Infante, lo que ha hecho subir el tono del magistrado: "No señor, ya estamos en un debate recíproco. Por favor, vamos a las preguntas".

Sin éxito, el letrado de Bárcenas ha intentado en todo momento que el juez Hurtado desestimara las preguntas sobre la caja B del PP, que se llevan en una pieza aparte, aunque el magistrado sí ha delimitado otras, por repetitivas, sobre las funciones de Rajoy en la contabilidad del partido, una función de la que se ha desvinculado desde el principio.

"Si se me censura cualquier pregunta que tenga que ver con asuntos económicos no tiene sentido el interrogatorio", le ha reprochado entonces Benítez de Lugo a Hurtado, que se ha mostrado inamovible en su postura. "No es cuestión de entrar en una dinámica que no nos conduce a nada", ha zanjad el magistrado.

El momento más intenso de una tensa declaración (sobre todo por la actitud de Hurtado) se ha vivido cuando Rajoy ha recriminado a Benítez de Lugo que igual se había "confundido de testigo" preguntándole por donativos de empresarios al PP.

En ese momento, Hurtado ha dedicado un reproche al presidente del Gobierno: "No quiero observaciones tampoco", le ha dicho.

Obviando la tensión, Benítez de Lugo ha seguido en la misma línea el interrogatorio. "¿Sigue pensando que este proceso es una trama contra el PP?", ha preguntado al testigo, y Rajoy ha contestado presto un "puedo responder". "No, no, no, la pregunta me parece que no es pertinente", ha cortado en seguida Hurtado.

El abogado incluso ha pedido un careo entre Rajoy y Bárcenas por los sobres de dinero que este último entregó supuestamente al primero. "Esto sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas, siento tenerle que decir que no y haga usted las protestas que considere", le ha contestado Hurtado ante la "más enérgica que nunca" protesta del letrado de Adade.

El árbitro Hurtado ha seguido poniendo coto a los abogados y ha llegado a decir al de José Luis Peñas, delator de la Gürtel, que una suya sobre los SMS entre Rajoy y Bárcenas llevaba "una carga incriminatoria importante". "¿Le prestó ayuda a Bárcenas en el ámbito judicial o en el estamento policial?", le había preguntado el letrado.

Pero el abogado ha seguido en la misma línea y le ha insistido sobre si quiso apartar a las fiscales del caso. "Eso es absolutamente falso", ha respondido Rajoy antes de que Hurtado declarara la pregunta impertinente y añadiera: "Señor letrado, las noticias de prensa, que se ventilen en la prensa".