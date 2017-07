Los examinadores de tráfico se concentran ante la sede de DGT y piden la dimisión de su director

"Está mintiendo constantemente", ha señalado a Europa Press el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, que subraya que la petición del colectivo va dirigida a la DGT --y no a Función Pública, tal y como reclamaba Tráfico-- porque "la DGT es PP y PP es Gobierno". "Si hace falta iremos a la Moncloa", ha añadido.

Los examinadores se encuentran en huelga desde el pasado mes de junio, con paros todos los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio como protesta para exigir mejores condiciones laborales y, en concreto, el aumento del complemento específico, que llevan reclamando desde 2015 y que, según aseguran, la DGT se comprometió a llevarlo a cabo, pese a que este organismo haya incidido en numerosas ocasiones en que la responsabilidad de hacer efectiva esa subida salarial recae en Función Pública.

Equipados con megáfonos, pancartas, silbatos y chalecos reflectantes, y al grito de 'Serrano dimisión', 'Resistir', 'Gobierno culpable' y 'Complemento específico', los trabajadores han pedido al director de Tráfico que baje de su despacho para hablar con ellos. "Cuando quiera, que se digne a bajar y a hablar con nosotros", han reclamado.

Durante la concentración, los huelguistas han reproducido en varias ocasiones fragmentos de las declaraciones que realizó Serrano en su comparecencia en el Congreso el día 10 de mayo, en la que afirmaba que se aumentaría este complemento al colectivo.

En declaraciones a los medios, Joaquín Jiménez ha advertido a la DGT. "Cuando no hay voluntad, es difícil llegar a un acuerdo, lo que sí os digo es que si no atienden a nuestras razones y reivindicaciones, esto se puede endurecer mucho más", ha señalado el máximo responsable de la asociación, que considera que las medidas puestas en marcha por el organismo son "insuficientes" y que "tienen todo preparado para convocar huelga de manera indefinida a partir del 4 de septiembre" si se no se soluciona el conflicto.

La concentración, a la que han asistido unos 200 funcionarios según fuentes de Asextra, ha contado con el apoyo de los portavoces del PSOE y Podemos de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso, Pablo Bellido y Jorge Luis, respectivamente, a los que Jiménez ha agradecido su "apoyo incondicional".

Junto a ellos, Jiménez ha leído un manifiesto, en el que han subrayado que no cesarán en su lucha. "Vamos a resistir", ha proclamado. Asimismo, ha criticado la falta de resultados por parte de la DGT para solucionar el conflicto y la "cabezonería" del Gobierno y de Serrano.

"Ha pasado de ser un director ilusionante comprometido con nuestra causa a enemigo que no nos representa en absoluto", ha expresado el responsable de la entidad. "Dijo que iba a dialogar, dialogar y dialogar y sólo ha impuesto, impuesto, impuesto", lamenta.

"Serrano tendrá que afrontar las consecuencias"

Tal y como ha señalado a Europa Press el portavoz del PSOE de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso, Pablo Bellido, "si Serrano no es capaz de resolver el problema, tendrá que afrontar las consecuencias". "Él ha dicho en varias ocasiones, también Zoido, que lo que reclaman los examinadores es justo y que lo iban a arreglar, y ves que no, han vuelto a mentir, a engañar al sector, son los responsables de lo que está pasando y de la ruina de muchas familias en nuestro país", ha comentado.

Según ha indicado, el PSOE impulsará una iniciativa para pedir al Gobierno que establezca compensaciones a las autoescuelas y seguirá exigiendo que se cumpla el acuerdo de 2015. "En 2015 los examinadores y el Gobierno llegaron a un acuerdo, ahora el Gobierno reconoce que están mal pagados y está desincentivado el puesto y la pregunta es por qué no cumplen lo acordado", subraya el diputado socialista, que reitera que incrementar este complemento salarial --de 250 euros al mes--, se resolvería con menos de tres millones de euros al año. "Si no lo arreglan es porque no quieren", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Comisión, Jorge Luis Bail, que también ha manifestado su apoyo al colectivo, considera que "está totalmente justificado" que el colectivo examinador "tenga el cabreo que tienen y que no confíen en absoluto en que sea un interlocutor válido el señor Serrano y, a partir de ahí, el señor Serrano tiene que tomar las decisiones para recuperar la confianza que ha perdido o la credibilidad", ha sugerido.

"Cuando tuvimos opción de hablar con él [Serrano], le indiqué que quizá había que hacer un cambio en la Secretaría o en el cuerpo, que no es sólo el que tenía él, sino que venía de María Seguí [anterior directora de la DGT]", ha comentado sobre la petición de dimisión realizada por los examinadores este martes.