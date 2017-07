Serrat, Marsé, Mendoza o Coixet rechazan el referéndum catalán

Marsé, Mendoza, Serrat y Coixet, entre otros han querido pronunciarse sobre este proceso. Para Eduardo Mendoza se trata de "un proceso descarrilado", Juan Marsé considera que "es rigurosamente incompatible con un Estado de Derecho", Joan Manuel Serrat asegura que "no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría de la ciudadanía y que no fuera realmente vinculante" y Isabel Coixet apunta: "no creo que un referéndum sea la práctica más democrática del mundo".

Muchos artistas catalanes han querido rechazar este proceso, a pesar de que como afirma la directora de cine, "los artistas no tenemos la obligación de hablar, pero no puedes escurrir el bulto".