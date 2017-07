Iglesias dice que aunque el 1-O sea una "movilización política legítima", hay que "proteger a las instituciones"

"El 1 de octubre es una movilización política legítima, sí. Por eso respetamos que se realice y nos parece una barbaridad que se criminalice. A partir de aquí, nadie es tonto y todo el mundo sabe que hay que proteger el Ayuntamiento y las instituciones, que tienen que ocuparse cada día de la seguridad de los ciudadanos", ha explicado.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'TVE' preguntado por las cautelas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la hora de colaborar en la celebración de la consulta independentista. La regidora insistió este jueves en que facilitará movilizaciones por le derecho a decidir, pero no pondrá en peligro a ningún funcionario ni a la propia administración.

Iglesias defendió la semana pasada que las instituciones catalanas "tienen que facilitar por todos los medios" el desarrollo de una "movilización política legítima" como es, a su juicio, el 1-O, después de que Colau matizara su postura y afirmara que, sin poner en riesgo a los funcionarios, facilitaría la consulta.

Tras rechazar este jueves el Gobierno de Colau una proposición del PDeCAT que pedía al Ayuntamiento que ceda locales para votar, el líder de Podemos ha reconocido que aunque ve ese referéndum es legítimo, su celebración no debe poner en riesgo a las instituciones catalanas ni a Ayuntamientos como el que lidera Colau.

De este modo, considera "razonable" que Colau asuma que su "obligación como alcaldesa es cuidar que el ayuntamiento va a estar en perfectas condiciones para ayudar a los ciudadanos", y al mismo tiempo defienda que "es legitimo que los ciudadanos se manifiesten como consideren oportuno".

En este sentido, Iglesias también ha rechazo que el Gobierno pueda poner en marcha "medidas represivas" para evitar la consulta, algo que, a su juicio, "no hay que descartar" y que le "preocupa". "El PP está utilizando Cataluña para tapar su corrupción", ha avisado, para insistir en que el parece "una barbaridad que alguien pueda acabar en la cárcel por poner urnas".

"Un referéndum de verdad"

Eso sí, aunque cree que la "movilización" del 1-O es "legítima", Iglesias ha reafirmado que la solución pasa por celebrar un referéndum pactado y con garantías. Por ello, ha asegurado que su formación seguirá trabajando antes y después del 1-O para conseguir ese objetivo.

"Lo que me gustaría es que el 1 de octubre hubiera una movilización política que se desarrollara en libertad y después de eso tendríamos que ponernos a trabajar para hacer un referéndum de verdad con garantías vinculantes y que las opciones no sean el 'sí' y el 'no' sino una tercera opción", ha señalado Iglesias, en referencia a su demanda de buscar que Cataluña se quede en España, pero con un encaje territorial diferente y reconocida como nación.