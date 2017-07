Cien jornadas del juicio de Gürtel en diez frases

1.- "La plena indefensión efectiva debe generar que seamos excluidos del procedimiento". Con esta frase el abogado Jesús Santos, que representa al PP como responsable civil en esta causa, se adhirió, en la fase de las cuestiones previas, a las peticiones de nulidad invocadas por la mayor parte de los 37 acusados que se sientan en el banquillo, entre ellos el extesorero del partido Luis Bárcenas.

2.- "He recibido comisiones por muchas obras de OHL, de ACS, de Dragados y de otras", desveló el cabecilla de Gürtel Francisco Correa en su declaración, para después añadir que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % a Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.

Esta nueva revelación, de un Correa colaborador en busca de atenuantes, provocó la reapertura de la causa de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP.

3.- "Decían que Aznar se había hecho un 'lifting', y no era eso, es que habíamos iluminado de otra manera. Cambiamos el color haya por el azul, la gente estaba como en un teatro. Empezamos a bajar los escenarios, a iluminar lateralmente; Aznar tenía la ceja muy poblada y ojos muy hundidos, y parecía que estaba de mala leche; le iluminamos de otra manera y parecía más fresco. Empezaron a copiarnos otros partidos", se jactó en su declaración el acusado Álvaro Pérez, el Bigotes.

4.- "Nunca he tenido relación con ministerios". "En todo este procedimiento no hay ninguna referencia a ninguna entrega ni de OHL ni de ACS al señor Correa a través de Plácido Vázquez (empresario comisionista) ni a través de nadie". "Lo niego rigurosamente". Así trató de defenderse de las acusaciones de Correa Luis Bárcenas, cuya mutua enemistad ambos confesaron.

5.- "Ni me ocupaba ni me preocupaba de los temas de contratación. Quien tenía que velar por la legalidad de esa contratación eran los funcionarios y técnicos correspondientes", sostuvo un altivo Alberto López Viejo, exviceconsejero madrileño, tras negar que existiera una trama corrupta en la Comunidad de Madrid con Correa al frente.

6.- "Del pago de las celebraciones infantiles" y de los viajes familiares "se encargó el señor Sepúlveda" y, "si alguien se lo ha regalado, se lo ha regalado a él, no a mí", manifestó la exministra Ana Mato, que tuvo que declarar como partícipe a título lucrativo por los beneficios que obtuvo de la trama su por entonces marido Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (Madrid).

La Fiscalía le reclama 28.468 euros por esos obsequios, cantidad que ya consignó a modo de fianza.

7.- "No sabía quién era Correa ni mucho menos si tenía empresas. Jamás hablé con él ni le conocía", aseguró una visiblemente afectada Esperanza Aguirre en su declaración como testigo, que se produjo al estallar la Operación Lezo, en la que fue detenido su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

"Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy, muy relevante", dijo a la salida Aguirre, conmocionada y a punto de llorar. A los 4 días dimitió como presidenta del PP de Madrid.

8.- "Fuera o no fuera secretario general del Partido Popular, antes o después, jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos", dijo en su declaración como testigo Francisco Álvarez-Cascos, que negó que él fuera el "PAC" que figura en la contabilidad de Gürtel.

Correa también lo negó, pero tres inspectores de la UDEF sostuvieron que hay suficientes indicios de que esas siglas corresponden al exministro de Fomento.

9.- "Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución (...) Jamás, ni de las personas que ha citado, ni de ninguna empresa, y le voy a decir además que nadie me lo ha propuesto, lo que me produce una cierta satisfacción", aseguró Javier Arenas el día que declaró como testigo junto a otros tres exministros del PP, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja.

10.- "No lo sé, no me consta, lo desconozco", dijo en su declaración testifical el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja al ser preguntado sobre los 93.000 euros que presuntamente recibió de la supuesta caja B del PP, según consta en los famosos papeles de Bárcenas.