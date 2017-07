Zoido espera que los Mossos cumplan la ley

Zoido ha hecho estas manifestaciones después de que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña haya nombrado a Pere Soler Campins nuevo director de la Policía autonómica tras las cambios de la semana con vistas a preparar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

"Sin duda alguna la dimisión este lunes del director de los Mossos y la de este martes del director del 112 pone de manifiesto la deriva radical y sus graves consecuencias de la actitud que está tomando la Generalitat", ha dicho Zoido.

Una situación que siente "muchísimo" porque "cualquier persona que respete la ley y lo único que quiera es cumplir bien con su trabajo, está siendo obligado a dimitir". "Es muy lamentable", ha apostillado.

De todos modos, Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos van a cumplir con su obligación y, de hecho, no se le pasa por la cabeza que "no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas por su condición".