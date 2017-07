Sánchez e Iglesias se alían en la agenda social pero chocan en Cataluña

"Los respetamos, pero no compartimos la posición de soberanías compartidas de Unidos Podemos", ha dicho la socialista Margarita Robles al término de la reunión, en la que Unidos Podemos ha defendido la necesidad de un referéndum pactado con el Estado.

Una posición que choca con la reforma constitucional que pretenden impulsar a partir de septiembre los socialistas y que el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domenech, ha considerado que a estas alturas es "insuficiente" para resolver el conflicto catalán.

"Lo que propone el PSOE no activa espacios para la resolución" de la actual situación en Cataluña, ha rechazado Domènech.

Sí han coincidido ambas partes en la necesidad de abrir un "espacio de diálogo" en el parlamento que busque soluciones a esta crisis territorial, aunque ni siquiera han concretado la fórmula.

Según ha explicado Robles, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado a la delegación encabezada por Pablo Iglesias la Declaración de Barcelona pactada el pasado viernes con el PSC y les ha trasladado su propuesta de abrir una subcomisión en la Comisión Constitucional para reformar la Carta Magna.

Sánchez les ha dicho que estaría abierto a abordar ese asunto en otra instancia parlamentaria y que "no pone como condición" iniciar esos trabajos antes del 1 de octubre.

"Si hay que esperar para lograr un mayor consenso, esperaremos", ha ofrecido Robles a Unidos Podemos, a los que se ha referido como "socios prioritarios" solo en la medida en que comparten su preocupación por los temas sociales.

La portavoz del PSOE ha rebajado así la interpretación que poco antes trasladaba la de Unidos Podemos, Irene Montero, al asegurar que la reunión había servido para "establecer una interlocución preferente entre ambas formaciones" que podría "prefigurar un Gobierno alternativo".

Una interlocución que a partir de ahora será "permanente" entre los partidos de Sánchez e Iglesias a través de lo que han llamado "mesa de colaboración parlamentaria", que utilizarán tanto para "fortalecer acuerdos" como para "gestionar desacuerdos".

Robles, que ha hecho hincapié en que para los socialistas la "prioridad" de la colaboración permanente que este lunes han iniciado con Unidos Podemos son los temas sociales, laborales y de lucha contra la desigualdad, ha incidido también en que de esa mesa deben salir compromisos "concretos" y "rigurosos" y "no grandes declaraciones de principios que generen frustración" en los ciudadanos.

Por el momento, ambos grupos han pactado pedir una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013, si bien los socialistas reclaman, además, otra comisión de carácter técnico.

No ha coincidido tampoco Robles en la consideración de Unidos Podemos de que su colaboración parlamentaria puede prefigurar una alternativa de Gobierno.

"Lo que preconfigura es un trabajo parlamentario y después ya veremos", ha señalado la socialista, quien ha respondido además con cierto enojo a Montero, después de que ésta señalara que Unidos Podemos está convencido de "sacar ya al PP del Ejecutivo" mientras que el PSOE tiene un "ritmo más lento".

"No sé si tiene un aparato para medir las prisas o no, pero me sorprende que haya dicho eso porque si Rajoy es presidente es porque su grupo no apoyó la investidura de Sánchez. Si hubieran tenido tantas prisas como dice" no hubieran impedido "la investidura de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

En nombre del PSOE, además de Sánchez han asistido a la reunión la vicesecretaria general, Adriana Lastra; el secretario de Política Económica, Manuel Escudero; la de Política Municipal, Susana Sumelzo; el secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales, Toni Ferrer; la portavoz del grupo parlamentario, Margarita Robles; la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet; el portavoz de Economía, Pedro Saura y el secretario general del grupo, Rafael Simancas.

Por parte de Unidos Podemos, además de Iglesias e Irene Montero han participado los portavoces de IU, Alberto Garzón; En Comú Podem, Xavi Doménech; En Marea, Yolanda Díaz; el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique; el responsable de Economía, Nacho Álvarez; el de Sociedad Civil, Rafa Mayoral; la coportavoz, Noelia Vera; y la secretaria de Acción Institucional del partido, Gloria Elizo.