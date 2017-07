Una hermana del acróbata fallecido en el Mad Cool dice que no sintió a su lado a la organización del festival

Una de las hermanas de Pedro Aunión ha manifestado este martes que no sintió a su lado a la organización del Mad Cool tras la muerte del bailarín durante su actuación en el festival, al que habían asistido sus dos hermanas.

En una entrevista en Telemadrid, Mónica Aunión ha afirmado que en ese momento no pensó si se debía suspender o no el festival. "Mi hermano ya estaba muerto, me da igual, si te soy sincera", ha dicho en respuesta a las preguntas del reportero.

Según ha relatado, hasta que apareció el juez y levantó el cadáver no se pudieron mover del recinto. "Tuvieron que ser unas amigas de mi hermana las que nos vinieran a recoger y nos llevaran a casa", ha indicado. "En ese momento no es que sintiera yo mucho a la organización a nuestro lado, estábamos mi hermana y yo, pero no tengo una visión clara al respecto", ha comentado.