El Congreso fracasa al intentar consensuar una declaración en recuerdo de Miguel Ángel Blanco

A las nueve de la noche de este martes, los grupos parlamentarios constataron en el Congreso su incapacidad de pactar una declaración institucional en recuerdo de Miguel Ángel Blanco 20 años después de su asesinato. El texto, suscrito finalmente por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, no logró la unanimidad necesaria para su lectura en el pleno. Fuentes populares apuntaron que EH Bildu se había desmarcado de un documento que, no generando el acuerdo necesario, tampoco suscribió el PNV. «La figura de Miguel Ángel Blanco no se merece esta improvisación que ha impedido una labor conjunta y positiva que podía haber llevado al consenso deseado», argumentaron los nacionalistas vascos.