Iglesias defiende que las instituciones catalanas faciliten "por todos los medios" el referéndum

De este modo, Iglesias ha respaldado la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien este lunes afirmó que desde el ayuntamiento de la ciudad condal se podrán todas las facilidades para que los ciudadanos puedan participar en la consulta independentista, "sea lo que sea, una movilización o un referéndum efectivo".

"Pensamos que el 1 de octubre es una movilización política legítima y, por tanto, las movilizaciones políticas se tienen que poder producir con la mayor normalidad y, lógicamente, a nuestro juicio las instituciones tienen que facilitar por todos los medios que una movilización política se pueda producir", ha defendido Iglesias en declaraciones a los medios en el Congreso este martes.

Además, el líder del partido morado ha asegurado que la posición de Podemos es la misma que la que defiende Colau y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso y líder del nuevo partido catalán de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que consiste en pedir un referéndum pactado, "con garantías y eficacia jurídica".

Apoyan, pero no es el referéndum que desean

"Pensamos que lo que va ocurrir el 1-O es una movilización legítima pero no es el referéndum que nosotros queremos y por el que vamos a trabajar para que se produzca. En cualquier caso, saludamos que efectivamente las instituciones catalanas pongan todas las facilidades para que una movilización legítima se produzca", ha enfatizado.

En este sentido, Iglesias ha defendido la necesidad de facilitar el referéndum, aunque en Podemos sean conscientes de que va "a aglutinar principalmente a los sectores favorables a la independencia" que no son con los que se identifican porque, según ha recordado, no quieren que Cataluña se vaya de España. "Pero somos demócratas y nos parece que cualquier manifestación política debe ser legítima y debe ser cuidada", ha reafirmado.

Horas más tarde, Iglesias se ha reafirmado en esta postura, a su llegada al Hemiciclo para asistir al Pleno del Congreso. "Como demócrata, me parece excelente que a nivel institucional que se le den todas las facilidades que se manifiesten", ha asegurado. "Hay que darle todas las facilidades porque, en democracia, expresarse políticamente es correcto", ha enfatizado en declaraciones a los medios.

Eso sí, el líder 'morado' también ha vuelto a hacer hincapié en la convicción de Podemos de que el 1-O no será un referéndum que permita ejercer a los catalanes su derecho a decidir sino "una movilización política", que puede tener "un significado político", pero no consecuencias efectivas.

"Cualquier manifestación política tienen un significado político a tener en cuenta. Ahora bien, si lo que me están preguntado es si el referéndum para que se ejerza el derecho a decidir en Cataluña tiene que ver con la movilización política del 1 de octubre, a nuestro juicio, y con todo el respeto, pensamos que no reúne las características de un referéndum para que se pueda ejercer de manera efectiva el derecho a decidir", ha resumido.

Niega haber cambiado de postura

Asimismo, ha defendido que su postura no ha cambiado desde el viernes, cuando desaprobó la decisión del líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, de implicar a la organización catalana en la celebración del referéndum llamando a la participación. En aquel momento, Iglesias aseguró que, si él fuera catalán, no participaría en la consulta, dando a entender que, por ello, tampoco iban a promover la participación.

Según Iglesias, esa postura no es contradictoria con su convicción de que las instituciones catalanas, como el ayuntamiento de Barcelona que dirige Colau, deben facilitar la consulta. "No ha cambiado absolutamente nada. A mi me preguntaron que haría yo. Independientemente de lo que haga uno, está el derecho a que se produzca una manifestación política", ha aclarado.

"Que yo no quiera participar en una manifestación en la que usted quiere participar no quiere decir que yo no defienda como demócrata que a usted se le faciliten todos los elementos para que se pueda manifestar", ha ahondado.

Por otra parte, preguntado sobre el comunicado emitido por el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital), en el que subraya que los funcionarios municipales serán "siempre fieles" a la Constitución ante el referéndum del 1 de octubre, Iglesias ha respondido que "si alguien incumple sistemáticamente" la Carta Magna en este país, "es el PP".