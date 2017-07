Un cambio calculado

Atribuida a Camilo José Cela, la máxima de Persio, "quien resiste, gana", resume con precisión el alcance de la mirada política de Mariano Rajoy. Los que se atreven a aventurar la llegada de un cambio de ciclo, producto de la mejora de la situación económica –el PSOE se beneficia electoralmente en época de bonanza– y de las que serán dos de las legislaturas más complejas de la democracia, observan con cierta sorpresa el último cambio de ritmo adoptado por el presidente. Tras el doble anuncio del descenso en los datos del paro registrado en el mes de junio, en coincidencia con el arranque de la campaña de verano, y del ajuste a la baja en la previsión del desempleo para 2020, cifrado ahora en un 11,8 por ciento, Rajoy ha aprovechado para desmontar algunas de sus medidas de congelación y austeridad aplicadas durante la crisis. A los cerca de 20.000 puestos de trabajo incluidos en la nueva convocatoria de empleo público se añade el acuerdo del ministro Montoro con Ciudadanos que permitirá que los ingresos de menos de 14.000 euros anuales queden fuera de la obligación de enfrentarse al IRPF. Mientras la oferta de empleo público fija una nueva etapa de entendimiento con los sindicatos, concediéndoles también un protagonismo que necesitaban recuperar tras meses de anonimato, el pacto con Albert Rivera garantiza el respaldo de la formación naranja a la aprobación del techo de gasto y la fijación de un clima de estabilidad entre ambas formaciones; un compromiso con ventajas mutuas que ahuyenta la posibilidad de un acuerdo a corto o medio plazo con el PSOE.

La semana económica, en cualquier caso, le tenía reservado a Rajoy un último obsequio. No queda claro que fuera totalmente inesperado, pero la abstención de Extremadura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, rompiendo la unidad de criterio de las comunidades socialistas, concedía al presidente un nuevo balón de oxígeno en algo tan sumamente estratégico como son los objetivos de estabilidad que deben asumir las autonomías. Aunque el movimiento de Guillermo Fernández Vara, integrado por Pedro Sánchez en su equipo, responde a sus equilibrios parlamentarios y al juego de aproximaciones que debe realizar con el PP extremeño, la resultante de esta abstención describe una fisura en la supuesta línea marcada por Ferraz.

A la fotografía del encuentro con Sánchez en las escalinatas de Moncloa también Rajoy le ha sabido sacar provecho. La cordialidad de la cita, la duración de la misma y, en especial, la unidad de criterio frente al independentismo catalán del socialista con el presidente (marcando una buscada distancia), refuerza la actual línea de trabajo del Ejecutivo. La respuesta común frente al desafío de la Generalitat, con un reparto de rentabilidades que ofrecer a sus electorados, no deja de elevar la figura de Rajoy, que obtiene el respaldo del líder del primer partido de la oposición. No hay duda de que la exposición del presidente del Gobierno siempre es mayor y sujeta a mayores riesgos, pero tal y como aseguraba el político italiano Giulio Andreotti: el poder desgasta, pero especialmente cuando no se tiene.