Rivera pide un proyecto de futuro en Cataluña liderado por Ciudadanos junto al PSC y PP

"España no nos perdonaría que si sacamos un escaño más que los independentistas no pongamos fin al proceso en Cataluña", ha afirmado Rivera en una mesa política de la Escuela de Verano de su partido en Madrid bajo el título "Liberalismo es progreso".

El presidente de la formación naranja ha participado en este debate junto al exministro de Industria y Asuntos Exteriores Josep Piqué (PP), el expresidente del Senado Javier Rojo (PSOE) y el vocal en el Instituto de Estudios Fiscales y exdiputado del Partido Popular Gabriel Elorriaga.

Rivera ha considerado que la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, sería una "magnífica candidata para aglutinar una alternativa porque es moderada" y que podría "sumar esfuerzos" con PSC, PSOE y Podemos.

Ha confiado en que "si PP o PSOE no son presidentes de la Generalitat, apoyen a Ciudadanos si queda como primera fuerza constitucionalista en Cataluña". "Y Pablo Iglesias va a tener que elegir entre hacer presidente a Junqueras o a Arrimadas", ha advertido.

A corto plazo, ha insistido Rivera, hay que afrontar el desafío catalán con "serenidad, firmeza, apoyo y unidad de los partidos democráticos" y después, a largo plazo, "con un proyecto de futuro" que consiga bajar el porcentaje de catalanes a favor del independentismo, "de casi un 50% al 20 o 25%".

Ha destacado que "hay que evitar lo que el Gobierno permitió el 9 de noviembre", ese "ridículo espantoso y una vergüenza para muchos catalanes" que fue "ver cómo se abrieron colegios, cómo la vicepresidenta dio datos del recuento y cómo la televisión pública hacía un seguimiento como si se tratara de una jornada electoral".

Josep Piqué ha destacado como buena noticia que la actual expresión política del independentismo catalán "está derrotada" ya que, a su juicio, les ha faltado base social suficiente, no hay simpatía internacional por el proceso, no hay liderazgo y no entienden cómo funciona un Estado.

No obstante, el exministro ha dicho que "habrá que gestionar bien la derrota del independentismo" y conseguir que los catalanes piensen que "España es un buen proyecto para ellos", que es "un buen negocio" y reducir esa base social del 50 al 20%.

Javier Rojo ha defendido por su experiencia en el País Vasco que "gobernar entre diferentes ayuda a la convivencia" y ha reclamado que el desafío catalán "se discuta en el Parlamento español".

El expresidente de la Cámara Alta ha pedido que el Gobierno y los partidos se suban a la tribuna del Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre y fijen claramente sus posiciones para que los independentistas "vean la soledad que tienen".

Ha criticado además la "puesta de perfil" del mundo empresarial catalán y les ha instado a que se pronuncien en público al respecto.

Gabriel Elorriaga ha apostado por "construir una alternativa de Gobierno en Cataluña" y ha dicho que hay que trasladar a la opinión pública y la ciudadanía catalana que "hay otras mayorías posibles más sensatas, constructivas y que tienen viabilidad electoral". "Será entonces cuando las cosas empezarán a cambiar", ha añadido el exdiputado del PP.

Albert Rivera ha hablado también de la importancia de que España lleve a cabo una revolución educativa, laboral, apostar por la innovación y regenerar las instituciones. "Imaginaros lo que sería España si hacemos eso", ha dicho, y ha apostillado: "Estas reformas situarían a España entre los mejores países del mundo".

El presidente de Ciudadanos también ha hecho una apuesta por la UE porque "España se beneficia de que Europa sea fuerte". En su opinión, Europa necesita tres tipos de reformas: "económicas; de seguridad, inmigración y fronteras; los Estados Unidos de Europa y la democratización de las instituciones".

Para Piqué, existe una "oportunidad única de relanzar el proyecto político europeo y de que España juegue un papel importante". Ha dejado claro que "ninguno vamos a ver los Estados Unidos de Europa" y ha añadido que "Europa sin Francia es imposible, sin Alemania es imposible, sin España es posible", aunque ha subrayado que "otra cosa es que sea conveniente".