Las FARC difunden las primeras imágenes de 'Timochenko' tras sufrir un accidente cerebrovascular

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han difundido este martes las primeras imágenes de su líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', desde que el pasado fin de semana sufriera un accidente cerebrovascular que ha obligado a ingresarle en un hospital.

El número dos de la guerrilla colombiana, 'Iván Márquez', ha publicado en Twitter una fotografía de él y el líder de las FARC en la que éste aparece sonriente y con el pulgar en alto para afirmar que se encuentra mejor. "Su recuperación avanza positivamente", ha escrito.

El propio 'Timochenko' ha confirmado su mejoría en una serie de 'tweets' publicados horas antes en la misma red social. "Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo", dijo.