Dos activistas españolas, "rabiosas" tras ser expulsadas del Sáhara Occidental

Sáez ha explicado que viajaban al Sáhara Occidental para "comunicar la situación política que se está viviendo ahí" y hacer "justamente lo que ellos -en referencia a las autoridades marroquíes- no quieren que hagamos".

Las dos jóvenes, que habían partido hace unos días de Barcelona, iban en un vuelo vespertino de Royal Air Maroc desde Las Palmas a El Aaiún, aunque no pudieron salir del avión porque la policía marroquí las hizo seguir hasta Casablanca, donde unos agentes también las esperaban y las retuvieron toda la noche hasta que cogieron otro avión de vuelta a Barcelona.

Según el relato de las activistas, la policía justificó su actuación diciendo que "sabían que íbamos a dar apoyo al pueblo saharaui", aunque ellas aseguran "no tener ni idea de cómo" tenían información de su viaje.

"Hemos pasado la noche en el aeropuerto de Casablanca en una zona de tránsito, con la policía, vigiladas todo el tiempo. Incluso si queríamos ir al lavabo también venían con nosotras", ha contado Sáez.

La joven vasca ha denunciado que los agentes "no se identificaron en ningún momento" y "no han marcado los pasaportes", por lo que "no consta" que hayan estado en Marruecos, además de darles un documento "falso" de reclamación por las maletas, que perdieron en este proceso.

Sáez también ha lamentado que tuvieran que pagarse ellas mismas el billete de vuelta a Barcelona, por 215 euros: "no nos dejaban salir de ahí si no pagábamos el billete. Nos han dicho que si no pagábamos, podíamos estar ahí sentadas en la silla una semana".

Ninguna fuente marroquí ha confirmado la noticia, aunque por lo general nunca lo hacen, pese a ser habituales los casos de expulsión de activistas extranjeros afines al independentismo de los territorios del Sáhara Occidental.

Andrea Sáez tiene 21 años, es de Gasteiz (Álava), y es estudiante de Enfermería en la Universidad de Gerona, mientras que Laura Moreno, de 25 años, es de Arenys de Munt (Barcelona) y cursa estudios de Antropología en Barcelona.

Ambas han manifestado que se dirigían al Sáhara Occidental para "acabar con el bloqueo comunicativo que sufren ahí", y tenían "previstas entrevistas con activistas y asociaciones".

Las jóvenes han asegurado que no viajaban con ninguna organización en concreto, aunque tenían "un contacto" en su destino, y que el viaje "no estaba muy planeado" pero que llevaban "mucho tiempo con ganas de hacer algo así".

"La expulsión de personas es bastante sistemática", ha afirmado Sáez, que ha recordado que la semana pasada dos periodistas estadounidenses también fueron expulsados de El Aaiún, un caso que también recogieron medios marroquíes y saharauis, aunque tampoco entonces las autoridades quisieron comentar el hecho.