La ausencia de don Juan Carlos en el aniversario de las elecciones del 77 sorprende a los partidos

No estuvo pero fue el más nombrado. El rey emérito Juan Carlos I no asistió este miércoles a los actos en el Congreso de los Diputad os para celebrar los 40 años desde las primeras elecciones democráticas tras el Franquismo.

La ausencia del monarca sorprendió, al ser una de las figuras claves de la transición democrática, y no se terminó de entender.

Fuentes de la Casa del Rey explicaron la ausencia de don Juan Carlos por la necesidad de adaptarse al formato que decidió el Congreso y precisaron que, de haberse celebrado en el Salón de Pasos Perdidos y no en el hemiciclo, habrían asistido tanto él como doña Sofía.

Sin embargo, para muchos de los presentes en el acto, esta explicación no justifica su ausencia.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que "hubiera tenido sentido" que el rey Juan Carlos hubiera acudido a la sesión solemne "a la vista de todas las figuras" que asistieron y al tratarse de "alguien que sigue vivo".

Para Iglesias "hubiera podido tener todo el sentido del mundo" que don Juan Carlos acudiera al Congreso para conmemorar los 40 años de democracia que ha vivido España pero, según él, la responsabilidad de invitarle corresponde a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

"Desde luego yo en eso no puedo influir mucho", ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

Asimismo, el líder de la formación morada ha asegurado que Felipe VI también podría haber influido para que don Juan Carlos hubiera podido asistir a la celebración.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha destacado el papel del rey Juan Carlos en la Transición y en los 40 años de democracia al ser preguntado por su ausencia.

"Yo creo que fue un grandísimo acto ayer y don Juan Carlos fue partícipe de la importancia de estos 40 años", ha añadido.

"El tema del protocolo no me corresponde a mí valorarlo. Yo no quiero hacer ningún tipo de valoración sobre eso pero lo que sí que es cierto es la importancia que don Juan Carlos ha tenido en la historia de este país, en la historia democrática, es uno de los artífices de la democracia", ha destacado Maíllo en los pasillos del Congreso.

El dirigente del PP también ha eludido comentar si don Juan Carlos está "dolido" por su ausencia del acto en el Congreso, como han apuntado algunas informaciones periodísticas.

"Eso es una expresión de él y lógicamente no quiero entrar en ello", ha insistido.

Por su parte, el expresidente del Congreso, Jesús Posada, ha reconocido que le habría gustado que don Juan Carlos hubiera acudido a la ceremonia porque "si no fuera por él" no se habrían celebrado las elecciones que conmemoró la Cámara Baja.

En similares términos se ha pronunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que dice desconocer los motivos por los que no asistió a la sesión solemne del Congreso.

"Creo que es algo de la Casa Real", se ha limitado a decir también la diputada socialista Isabel Rodríguez.

Tampoco ha querido entrar en la polémica el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que cree que se trata de una decisión de la Casa Real aunque ha recordado que, en todo caso, el papel del rey Juan Carlos en la Transición fue igual de importante que la de Suárez y otros líderes políticos de aquellos años.