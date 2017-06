Iglesias y Sánchez acuerdan una agenda de trabajo que no incluye la moción de censura

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, han acordado celebrar a partir del mes de julio reuniones por equipos entre sus formaciones para empezar a trabajar en iniciativas parlamentarias conjuntas que permitan construir una mayoría alternativa al PP basada en cuestiones "concretas". Eso sí, el PSOE ha confirmado que ahora no contempla una nueva moción de censura porque no dan los números, aunque Iglesias ha manifestado que seguirán intentando convencerles.

Según ha informado el líder 'morado' en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de una hora y media que ha mantenido con Sánchez en el Congreso, las respectivas portavoces parlamentarias de sus partidos, Margarita Robles (PSOE) e Irene Montero (Podemos), se encargarán ahora de concretar la agenda de trabajo para que los equipos puedan empezar a reunirse este mes de julio.

Cinco equipos de trabajo

De momento, han acordado crear cinco equipos de trabajo por temas, según ha explicado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta del resultado de la reunión, ya que Sánchez no comparecerá hasta que cierre su ronda de reuniones con otras formaciones -el miércoles con Ciudadanos y el jueves, con IU-.

En concreto, se formará un grupo que abordará el plan de rescate a los jóvenes propuesto por Sánchez, y las propuestas de Podemos para paliar la pobreza infantil aumentando la prestación por hijo a cargo y para subir el salario mínimo.

Un segundo grupo tratará las cuestiones relativas a las relaciones laborares, como la recuperación de la negociación colectiva a la que se ha comprometido el PSOE con los sindicatos y la derogación de la reforma laboral del PP.

Además, habrá otro grupo encargado de políticas de igualdad, otro que se centre en medidas para reformar el sistema de pensiones, y un quinto equipo de trabajo dedicado a analizar fórmulas para impedir el bloque de iniciativas en el Parlamento por parte del Ejecutivo.

El PSOE descarta una moción de censura

Tanto Podemos como PSOE consideran que este plan de trabajo es un buen paso para hacer frente al Gobierno del PP y sus políticas y para construir una mayoría alternativa, aunque siguen manteniendo discrepancias sobre cuál debe ser el objetivo a corto plazo.

Así, Iglesias ha reafirmado que su objetivo sigue siendo "armar una alternativa al PP que se pueda traducir finalmente en desalojarlo de las instituciones", mientras que los socialistas siguen considerando que esta senda es difícil ahora porque no se dan los números.

Ante esta discrepancia, el líder 'morado' cree que "trabajar en acuerdos para llevar a cabo dinámicas de trabajo conjunto en el Parlamento es algo bueno" porque supone avanzar hacia el objetivo que quieren, aunque no se aborde ya. "El PSOE ve esta senda de desalojo al PP más dificultosa, pero es bueno trabajar en esa dirección", ha insistido.

Ábalos ha confirmado la postura del PSOE a este respecto en su rueda de prensa posterior. "Nuestra posición es clara. Una moción tiene sentido si se gana y si hay alternativa clara de Gobierno. Esos dos elementos se tienen que dar, y hoy no se dan", ha zanjado, aunque ha añadido que su partido no admite utilizar el término "nunca".

Aún así, ha insistido en que ahora no se van a marcar como objetivo esa moción de censura a la que aspira Podemos como mecanismo para desalojar al Gobierno, sino que se van a centrar en construir una mayoría basada en contenidos concretos.

Sin embargo, la moción de censura ya no es una condición imprescindible para Podemos a corto plazo ya que han asumido, según ha explicado Iglesias, que no pueden imponer su estrategia ni sus ritmos al PSOE.

Por ello, han aceptado la hoja de ruta de Sánchez de trabajar para sacar iniciativas conjuntas en el Congreso, con la esperanza de que esa senda les permita en un futuro convencer a los socialistas para aplicar esa mayoría en una moción.

"Esta agenda va en la buena dirección y puede servir para demostrar que no hay mayoría del PP y sus aliados en la Cámara. Respetamos la estrategia del PSOE y trabajaremos para intentar convencerles", ha enfatizado Iglesias. "El desarrollo de las semanas y meses va a revelar que la situación del PP en el Gobierno es insostenible", ha insistido.

Discrepancias

Además de los temas que tratarán esos cinco equipos de trabajo, y en los que aspiran a llegar a acuerdos, Iglesias y Sánchez han tratado otros asuntos, en los que todavía han podido constatar sus discrepancias, ya sea en el contenido o en la forma de abordarlos.

Por ejemplo, Iglesias ha plantado al líder socialista la necesidad de pactar una "posición común" ante el techo de gasto, una cuestión de Podemos considera "estratégica" para hacer frente a los "recortes" y las "políticas de austeridad" del Gobierno, y que supondría un primer "hecho" en el que el PSOE podría materializar las avances discursivos que ha traído la victoria de Sánchez. "Nos gustaría trabajar con el PSOE una cifra alternativa para 2018", ha explicado el máximo dirigente de Podemos.

No obstante, el PSOE ha explicado después que hasta no conocer la propuesta del Gobierno no van a tratar este asunto. "Se ha hablado de techo de gasto pero no tenemos más información. Cuando la tengamos, tendremos que establecer nuestra posición", ha afirmado Ábalos, aunque ha avanzado que, a priori, la política presupuestaria del Gobierno no les gusta.

También ha aprovechado para avisar a Ciudadanos de que la condición que han planteado al Gobierno de bajar el IRPF a cambio de apoyar el techo de gasto no es suficiente para los socialistas.

Plurinacionalidad

Otro de los temas que han tratado y en los que han constatado sus diferencias es las crisis territorial catalana y el modo de solucionarla. Así, Iglesias ha reafirmado ante Sánchez su apuesta por un referéndum pactado, una opción que los socialistas no contemplan.

Eso sí, el líder de Podemos ha asegurado que valoran que el PSOE "al menos" haya empezado a utilizar el término de la plurinacionalidad y que la reunión de este martes haya servido para empezar a dialogar, aunque no estén de acuerdo.

"Le he transmitido a Pedro Sánchez que los cambios a veces son paulatinos. Hace 20 años hablar de matrimonio gay suponía un enorme debate. Hay cuestiones que evolucionan con la sociedad española", ha explicado, para insistir en que consideran "un avance que el PSOE haya empezado por usar la palabra plurinacionalidad". "Apreciamos ese cambio porque camina, aunque los pasos sean más lentos, en una buena dirección", ha enfatizado.

También mantienen sus diferencias respecto a la relación con ERC, ya que Iglesias ha defendido la necesidad de contar con esta fuerza "progresista" para echar al PP del Gobierno, mientras que el PSOE no entiende por qué un partido que se quiere ir de España va a querer "hablar de política de España", según ha señalado el secretario de Organización del PSOE.

Iglesias también ha aprovechado el encuentro para trasladar al PSOE la necesidad de que dé "el paso entero" en su posición ante el tratado de libre comercio entre la Unión Europa y Canadá, conocido como CETA, y pase de la abstención al 'no', algo que los socialistas no tienen previsto a hacer, tal y como argumentó este lunes su Ejecutiva.

Aún así, el líder de Podemos ha pedido a Sánchez que se sumen a Podemos en la petición que realizarán en el Senado de un control previo de constitucionalidad en esta cámara, también en su solicitud al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el informe jurídico pertinente, y en el recurso que tienen previsto presentar ante el Tribunal Constitucional.