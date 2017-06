La evolución del incendio es "muy favorable" y ya no hay frentes, "sino un perímetro consolidado"

En declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando, ubicado en Mazagón, el Fiscal ha precisado que en el interior de este perímetro "hay puntos calientes que han rebrotado, sobre todo en las horas de más calor", no obstante, ha precisado que "el viento que corre era el que se esperaba y los medios aéreos son los que se dirigen a estos puntos que rebrotan para apagarlos de manera rápida".

En cuanto a los medios, ha señalado que hay cinco medios aéreos, además de 179 efectivos del Infoca y 253 de la Unidad Militar de Emergencia (UME), y ha incidido en que el fuego "se dará por estabilizado cuando lo esté completamente".

Por tanto, por el momento las 800 personas que continúan desalojadas no pueden volver a sus casas. "No vamos a adoptar la decisión de que vuelvan hasta que no haya el 100 por 100 de seguridad", ha remarcado la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.

"Tenemos a estas personas en nuestros pensamientos de manera constante, precisamente porque queremos velar por su seguridad y les informaremos cuando puedan volver", ha asegurado Aguilar, quien ha señalado que algunas de estas personas han pasado la noche en el polideportivo de Moguer o se fueron con familiares.

Por último, José Fiscal ha precisado que "la meteorología está acompañando, aunque nos gustaría que no hubiera nada de viento, que no es muy potente; está metiendo humedad y sopla en la dirección suroeste", lo que permite "tener un escenario que no cambie para que los planes de ataque se puedan cumplir y no cambiar cada cinco minutos como nos ocurrió ayer".

"Sigue siendo pronto para hablar del número de hectáreas", ha precisado el consejero, quien ha señalado, no obstante, que es "un gran incendio". Por último, ha aclarado que el conato originado en Almonte, que ya está extinguido, "no tiene nada que ver con este fuego".