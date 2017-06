Ciudadanos registra mañana en el Congreso su ley para regular la gestación subrogada

Durante un acto sobre nuevos tipos de familia, celebrado en Madrid el pasado sábado 26 de junio, Rivera ya explicó algunos detalles sobre este texto, como que la edad mínima para las madres gestantes sea de 25 años o que los adoptantes tengan que ser españoles o residentes en el país.

El líder de Ciudadanos defendió la necesidad de esta ley e instó al resto de grupos parlamentarios a "ser valientes" en lugar de "mirar hacia otro lado o prohibirlo todo", como hacen, a su juicio, los viejos partidos.

De momento, el PSOE es el único de los principales partidos que se ha mostrado contrario a los denominados 'vientres de alquiler', mientras que en Podemos el debate sigue abierto, aunque su portavoz parlamentaria, Irene Montero, ya ha adelantado que votarán en contra de la propuesta del partido naranja. El PP, por su parte, no ha hecho de momento ningún pronunciamiento oficial sobre la maternidad subrogada.

Desde Ciudadanos llaman a regular la gestación subrogada porque, a su juicio, cuando no se controlan estas prácticas desde el Estado "nacen las mafias y el dinero negro". "Entonces sí que hay pagos que no se deben permitir. No queremos permitir que campen a sus anchas los que aprovechan el vacío legal, queremos regularlo para asegurarnos que nada de esto sucede", señaló Rivera.

"¿Quiénes somos nosotros para decirles a los demás que no pueden ser padres? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que alguien pueda crear una familia con una regulación clara, concisa y altruista?", se preguntó el presidente de la formación naranja.

Finalmente, Rivera recordó que la defensa de la igualdad "tiene que ser para todos" y ha señalado a las asociaciones "que defienden los derechos de la mujer" pero no "confían en su capacidad de decidir". "Defendemos la igualdad de la mujer en todos los campos, no podemos decir cuando una mujer puede decidir o no, dependiendo de si nos interesa o no el resultado de su decisión", ha concluido.

El Comité de Bioética de España (CBE) emitió un informe el pasado mes de mayo en el que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica y en el que propone promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño".