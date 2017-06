Díaz: "No me queda más remedio que aceptar la decisión del PSOE sobre CETA"

"Voy a respetar la posición del PSOE; no me queda más remedio que aceptarla y respetarla; mi opinión la daré en el partido y no en los medios de comunicación; los motivos de la abstención pídanselos a la dirección del partido", ha espetado Díaz, en una rueda de prensa con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, con quien se ha reunido este viernes en Sevilla.

Moscovici, por su parte, ha reiterado que el CETA "es un buen acuerdo", que respeta los principios fundamentales de la UE y ha explicado que si este jueves se pronunció sobre el cambio de posición del PSOE es "porque la UE tiene un papel directo en este asunto y hubiese sido extraño que no hubiera dicho nada". "No he querido provocar ninguna polémica con nadie y no estoy aquí para provocar ninguna polémica", ha sentenciado.