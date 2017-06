Zaida Cantera al PP: "Que dejen de levantar el brazo 'Cara al sol'"

La diputada del PSOE Zaida Cantera ha negado, como ha alertado el PP , que su partido se esté "podemizando" tras cambiar su postura sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá : "Que dejen de hacer el sinvergüenza, de robar y de levantar el brazo Cara al Sol , no nos estamos podemizando para nada".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Cantera (diputada afín a Pedro Sánchez) no ve "mal" que el PSOE pueda recapacitar su postura sobre ese tratado entre la UE y Canadá (conocido como CETA), y ha añadido que ello no significa "para nada" que haya cedido a las presiones de Podemos.

Ha recordado que en su partido ya existía un debate interno sobre este tratado que se ha materializado ahora con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido.

"Ha ganado una candidatura en el PSOE, con unas ideas de izquierdas, con posiciones diferentes a las que había", ha subrayado Cantera, que sí ha reconocido que ese debate interno podía haberse zanjado antes para evitar que su grupo apoyara el tratado el pasado martes en la Comisión de Exteriores del Congreso.

No obstante, y a la espera de la decisión final que adopte la Comisión Ejecutiva del PSOE el próximo lunes, Cantera no ha descartado que algún diputado rompa la disciplina en la votación en el pleno del próximo jueves, como hizo ella misma con la investidura de Mariano Rajoy. "No es nada dramático", ha añadido.

"Estoy muy lejos de acercarme a Podemos"

Por su parte, el diputado andaluz del PSOE Antonio Pradas también ha rechazado que su partido se esté "podemizando" como denuncia el PP y también Ciudadanos.

"No es mi caso, estoy muy lejos de ser sospechoso de acercarme a Podemos, no estoy de acuerdo con sus planteamientos, y estoy convencido de que el PSOE siempre va a defender una línea autónoma de trabajo", ha confiado.

Pradas, diputado cercano a la principal rival de Sánchez en las primarias, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no cree que el CETA sea una cuestión "ni de derechas ni de izquierdas", y ha recordado que el tratado ya planteó controversia en el seno del PSOE, sobre todo en lo referido a los derechos laborales y sindicales.

"Como no puede ser de otra manera, el grupo parlamentario socialista será una correa de ejecución de lo que decida la Ejecutiva del partido", ha garantizado.