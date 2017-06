Iceta, el único candidato a las primarias del PSC

El pasado lunes, el PSC convocó el proceso de primarias para elegir al candidato del partido a la Generalitat y abrió el plazo para que los posibles precandidatos formalizaran un escrito dirigido a la autoridad electoral del partido con su intención de concurrir.

Finalizado dicho plazo a las 14.00 de este jueves, solo Miquel Iceta había presentado su escrito con la voluntad de optar a las primarias, que en caso de haber tenido más de un candidato se habrían celebrado el 15 de julio.

Tras la reunión de la Mesa del Consejo Nacional del PSC -en calidad de autoridad electoral de las primarias-, su presidenta, Maria Miranda, ha confirmado que solo Iceta había manifestado voluntad de presentarse, según un comunicado del PSC.

"La propia Mesa del Consejo, de acuerdo con la comisión ejecutiva del partido, iniciará ahora el procedimiento de ratificación y proclamación del candidato que se ha presentado", ha afirmado.

El propio Iceta ha mostrado en un tuit su satisfacción: "Gracias por vuestra confianza. Juntos ganaremos el combate al servicio de nuestros ideales y de un futuro mejor para Cataluña".

Iceta será designado definitivamente candidato en una reunión del Consejo Nacional a lo largo del próximo mes de julio, una proclamación con la que el PSC pretende dejar ya definido antes del parón de verano quién será su candidato a la Generalitat.

Según fuentes del partido, los socialistas trabajan ya con la perspectiva de que el referéndum sobre la independencia anunciado para el 1 de octubre por el presidente catalán, Carles Puigdemont, no se celebrará en los términos en los que está planteado actualmente, más allá de que pudiera llevarse a cabo finalmente una consulta similar a la del 9N de 2014, de carácter meramente simbólico y no vinculante.

Por ello, los socialistas prevén que esa eventual situación de nuevo bloqueo político en Cataluña al no poder celebrarse el referéndum anunciado derivará inevitablemente en otro adelanto electoral en los próximos meses, por lo que el PSC encarará el verano con su candidato a la Generalitat ya proclamado y pudiendo empezar a preparar el terreno con la suficiente antelación.

Asentado en su liderazgo tras imponerse en las primarias del pasado octubre a Núria Parlon y ser además uno de los barones que se mantuvo más fiel a Pedro Sánchez antes de su dimisión hace meses, Iceta ha salido además reforzado del congreso federal del PSOE.

En el cónclave socialista el PSC vio premiado su apoyo con tres miembros en la nueva Ejecutiva Federal del reelegido Sánchez y, sobre todo, con la asunción del reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado por parte del PSOE, una de las reclamaciones principales del partido catalán.

Por ello, todo apuntaba a que no iba a tener rival alguno en estas primarias, ya que el principal nombre que podría haber tenido posibilidades de disputarle la victoria, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon -nombrada este fin de semana nueva secretaria de Cohesión Social del PSOE-, ya avanzó hace meses que no iba a cuestionar a Iceta como candidato a la Generalitat y no optaría a estas primarias.