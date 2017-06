Rato Los pagos de los papeles de Bárcenas no tienen "nada que ver conmigo"

"No son cantidades que yo haya recibido", ha dicho Rato en su declaración como testigo ante el tribunal que enjuicia la primera etapa de la trama liderada por Francisco Correa, una comparecencia que ha estado dedicada en gran parte a la pieza separada de Gürtel que investiga la caja B.

La fiscal Concepción Sabadell y las acusaciones populares han preguntado a Rato por las anotaciones manuscritas de Bárcenas en las que aparecen pagos periódicos en esos años de 3 millones de pesetas y 13.700 euros a nombre del exministro.

"No me han entregado ninguna cantidad", se ha defendido ante las preguntas de la acusación del PSOE, que le ha reiterado: "¿Ha verificado esas anotaciones?". "Ya están verificadas. Si no las he recibido, ya están verificadas", ha respondido Rato.

La fiscal Concepción Sabadell también se ha interesado por estos supuestos pagos al preguntarle si ha cobrado alguna vez alguna cantidad en efectivo del PP.

Rato ha dicho que puede que cobrara alguna compensación de viajes o de billetes, pero siempre a través del grupo parlamentario, y que nunca recibió dinero en metálico del extesorero Álvaro Lapuerta ni del exgerente y luego extesorero nacional Luis Bárcenas.

Fue la defensa de Bárcenas la que pidió la declaración de Rato (condenado recientemente a 4 años y medio por las tarjetas black de Caja Madrid) "como conocedor" de la adjudicación de las campañas electorales y para determinar si hubo trato de favor a Correa.

En este sentido, el exministro ha dicho que él no intervino en las adjudicaciones de actos de campañas electorales y ha negado tajante que Lapuerta o Bárcenas le pidieran alguna vez interceder a favor alguna empresa o persona en adjudicaciones públicas.

Tampoco le pidieron que beneficiara a alguna empresa, ha dicho, en la concesión de créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo), concretamente a favor del Grupo Ros Roca, especializado en el tratamiento de residuos, y que aparece en esta causa en relación a un proyecto de inversión en Castilla y León.

"Puede que llevara entre 10 y 15 (créditos FAD) al Consejo de Ministros cada semana", ha afirmado Rato, y ha añadido que casi nunca había debate en torno a ellos y que, en todo caso, nunca "hubo ningún tipo de interés por ese crédito (a Ros Roca) ni por ningún otro".