Acebes afirma que ni él, "ni nadie en el PP" sabe de la "existencia" de una contabilidad B

Durante su declaración como testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), Acebes ha sido interrogado en varias ocasiones por el control de los gastos e ingresos del PP, a lo que ha respondido que "en absoluto" era competencia del secretario general cuando él ejerció el cargo a partir de 2004.

Además, ha dejado claro que ni siquiera era el "superior jerárquico" del tesorero del partido, sino que este respondía ante el Comité Ejecutivo, órgano que forman más de 40 personas. Por eso, ha subrayado que "nunca, jamás" tuvo ninguna conversación con el extesorero Álvaro Lapuerta sobre empresas para realizar adjudicaciones o sobre posibles tratos de favor.

No le constan tratos de favor

Acebes ha detallado que el tesorero del PP "tiene todas las competencias y todas las responsabilidades en materia económica", pero ha dejado claro que "siempre dentro de lo que marca el ordenamiento jurídico", por lo que ha dicho varias veces que no le consta que Lapuerta hiciera "movimientos" para lograr tratos de favor de donantes del partido.

Y sobre la labor de Luis Bárcenas, primero como gerente y después como tesorero del PP, el exministro se ha pronunciado en términos parecidos: "No tenía ninguna atribución ni me consta que haya realizado ninguna conducta así", ha asegurado.

Asimismo, a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, ha afirmado que "nunca" ha recibido ningún sobresueldo en B y que no tiene "la más remota idea" de lo que significan las anotaciones de Bárcenas en las que aparecía su nombre. "Siempre he declarado las percepciones que he recibido", ha añadido.

Acebes ha admitido que conoce al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, de los actos que celebraba el partido "de forma ordinaria" porque "era uno de los responsables de la logística", pero ha querido dejar claro que en sus competencias como secretario general no estaba la organización de dichos actos.

Según ha explicado, en el PP había una "comisión" que era la que tomaba las decisiones sobre la contratación de empresas para organizar actos, ya fueran de campaña o no, y a la pregunta de si supo en su momento que se había dejado de contratar a las empresas de Correa, ha respondido que supone que el partido contrataría "con los que ganaban los concursos".

Niega haber hecho gestiones sobre acciones de Libertad Digital

Acebes también ha sido preguntado por la compra de acciones de Libertad Digital que supuestamente se habría realizado con fondos del PP. En este sentido, ha indicado que el expresidente del diario, Alberto Recarte, pidió verle solo para mencionarle la oferta pública de venta de acciones.

Así, ha asegurado que no hizo ninguna gestión al respecto ni Recarte se lo pidió. "Habló conmigo supongo que por ser dirigente del PP, como fue a hablar con decenas de personas del PP. Pidió verme, me lo contó y no me pidió nada más", ha explicado, al tiempo que ha dicho no recordar si comentó este asunto con Lapuerta.

"No recuerdo si lo hablé con Álvaro Lapuerta. Es posible que lo hablase con alguien, pero no recuerdo que fuera Lapuerta. No sé si lo hablé, pero si lo hice fue para comentarle lo que me dijeron. Fue hace diez años", ha remarcado.