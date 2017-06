Miles de ciudadanos piden al Gobierno "que se deje de excusas" con los refugiados

Miles de ciudadanos han salido a la calle para exigir al Gobierno español que cumpla con el compromiso de reubicar a 17.000 refugiados antes del mes de septiembre y a Europa que abra sus fronteras a las personas que "huyen de la muerte".

Detrás de una pancarta con el lema "Basta de Excusas, queremos acoger ya!, más de cien plataformas ciudadanas y organizaciones sociales han unido su voz en una manifestación celebrada en Madrid, que ha partido a la siete de la tarde de la Plaza de Cibeles para concluir en Plaza de España.

En la marcha se han coreado lemas como "Parar las guerras, no a los refugiados", "Ninguna persona es ilegal", "Acogida humana y digna", "Puentes no muros" o "Ni guerras ni fronteras".