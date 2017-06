Hernando asegura que no es machista y que Montero lloró porque Iglesias perdió la moción

"Quién me conoce, nadie puede decir que soy machista en absoluto", ha recalcado Hernando, después que de su alusión en el debate a la relación entre Iglesias y Montero provocara protestas e indignación en el partido morado, que le acusó de machista. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que "el machismo casposo de Rafa Hernando es proporcional al nivel de podredumbre" del PP.

En una entrevista en Antena 3, el dirigente del PP ha destacado que un insulto machista no es elogiar la intervención de una portavoz parlamentaria en detrimento del que hizo su líder político sino escribir "azotaría a una mujer hasta que sangrara" porque no está de acuerdo con ella, en alusión a unos comentarios de Pablo Iglesias.

Recuerda las lindezas que dedicó al PP

Hernando ha explicado que tiene "buena relación" con Montero y que también mantiene una relación "razonable" con Pablo Iglesias. "Las relaciones personales no me incumben, me importan las relaciones políticas", ha manifestado.

Tras asegurar que Mariano Rajoy contestó a Montero porque le "merece respeto", ha indicado que la portavoz de Unidos Podemos es "buena parlamentaria pero se pasa cuatro pueblos a veces". Así, ha señalado que en su intervención habló del PP como "una organización criminal, franquistas genéticos, corruptos, asesinos, machistas, saqueadores, organización que se dedica a delinquir...".

A su entender, es "difícil acordarse de tantos improperios juntos" y de tantas "lindezas", pero cuando te llaman eso hay que salir a la tribuna a rebatirlo. Por eso, ha explicado que también sacó una lista con cargos de Podemos afectados por presuntas irregularidades y que siguen "sentados" en el Congreso.

Tienen "la piel muy fina"

Sin embargo, ha criticado que su alusión a su relación "política" haya provocado el enfado en Podemos, algo que, ha dicho, evidencia que tienen "la piel muy fina". Al ser preguntado por las informaciones que apuntan que hizo llorar a Montero, Hernando ha señalado que en las imágenes se la puede ver riendo cuando escucha sus palabras.

"Ella me conoce, creo que ella ha llorado, que no lo sé, porque el señor Iglesias perdió la votación y solo sacó 82 votos. Creo que eso es una causa suficiente para que alguien sensible como ella pueda llorar, pero no por lo que yo le he dicho. Eso es absurdo", ha enfatizado, para insistir en que la portavoz del partido morado en una "persona sensible a las críticas" en el debate político.

Hernando ha lamentado que en pleno siglo XXI Podemos aproveche sus intervenciones para dedicar una "colección de insultos" al PP y "no pase nada" y, sin embargo, la "gran polémica" se centre en sus palabras, con las que quería destacar que hizo "mejor discurso" que Iglesias.