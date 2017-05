"Yo soy Luis de Marcos y reivindico el derecho a poder morir dignamente"

Postrado en una cama y con la movilidad limitada al cuello y a la cabeza. Así es la cruel rutina de Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple primaria progresiva desde hace una década. En estas condiciones, Luis asegura que "no me merece la pena vivir".

Así lo ha escrito en la página de Facebook 'Por el derecho a una muerte digna', en la que pide que la legislación española recoja esta amarga realidad.

"Los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado me hacen desear abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la naturaleza y, por desgracia, la legislación española me han asignado", explica De Marcos en un mensaje en la red social. Denuncia el "calvario" por el que se ve obligado a pasar debido a que las leyes actuales no le permiten acceder a la sedación extrema, que es la única que le puede sacar de la "tortura" que está viviendo.

Luis de Marcos, que acaba de cumplir 50 años, trabajó como técnico de Eurovisión en Televisión Española. Desde el pasado octubre, su situación se ha agravado notablemente y desde entonces tiene muchas dificultades para hablar y respirar.

"La eutanasia es la salida compasiva a un drama indeseado, la sedación extrema decidida por el enfermo es lo mínimo exigible a una sociedad civilizada. ¿Cuántos más, como yo, tendrán que morir de esta manera hasta que las leyes protejan a enfermos desahuciados?", se pregunta De Marcos.