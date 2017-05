Los candidatos del PSOE encaran la recta final de la campaña de primarias

Susana Díaz ha estado este sábado en Gijón, uno de los bastiones socialistas donde, precisamente, sacó más avales Pedro Sánchez. Pero ninguna referencia a su rival. Al contrario, insiste en el guante blanco. "Vamos a respetarnos todos, no me vais a escuchar ni una palabra mala hacia nadie, porque son mis compañeros, de una familia que es la socialista. Y si queréis que sea vuestra secretaria general, no habléis mal de nadie".