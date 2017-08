Los 'susanistas' no ocultan su preocupación mientras que el 'pedrismo' sigue eufórico

Los partidarios de Susana Díaz en la carrera por la Secretaría General del PSOE aseguran haber iniciado la campaña de las primarias más movilizados todavía para tratar de agrandar la distancia que la presidenta andaluza sacó a Pedro Sánchez en el proceso de avales, pero aunque insisten en su victoria, en las filas del "susanismo" admiten que el resultado de la fase de firmas ha incrementado la preocupación ante una hipotética victoria del ex secretario general, cuyos defensores siguen con su euforia, convencidos de que puede ganar el 21 de mayo.

Las tres candidaturas en liza en esta carrera se afanan en repetir en los últimos días que hay margen de diferencia para variar los porcentajes de apoyo que mostraron las firmas, aunque cada uno desliza visiones diferentes y, en muchos casos, antagónicas. Todos se muestran convencidos de que podrán sacar más votos que avales.

Lo que diferencia a unos y otros es el estado de ánimo con el que afrontan esta 'segunda vuelta' definitiva. Así, una vez metabolizado el 'shock' que supusieron los avales de Sánchez, los 'susanistas' tratan de sacarle provecho al resultado ajustado, que no se esperaban.