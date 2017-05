El senador que preguntó sobre el apocalipsis zombi rompe una foto de Susana Díaz y le llama "gusana"

"Cada uno tiene su estilo, algunos reaccionan con más calor y otros de manera más templada", ha defendido Oltra en unas declaraciones en La Sexta. Si bien la dirigente se ha desmarcado de la actuación de Mulet, "yo no me habría explicado en esos términos", ha dicho entender la reacción a unas palabras injustas con Compromís y con el propio PSOE, dado que el presidente Ximo Puig gobierna en coalición con otras formaciones.

"Es muy injusto con su partido. El presidente (Puig) lo es gracias a un pacto. Llamar inútiles a dos fuerzas políticas de Gobierno me parece muy irresponsable", ha alegado, por lo que ha concluido diciendo que "quien siembra vientos, recoge tempestades".

Y, ha defendido que la forma de expresarse de la presidenta andaluza, a la que ha pedido un registro más "institucional", ha provocado mucha indignación en el seno de Compromís.

"Es de una grave irresponsabilidad", ha concluido Oltra, defendiendo que el Gobierno de coalición valenciano en el que se encuentra Compromís "está cambiando la vida a la gente". Según ha alegado, el Ejecutivo regional "está provocando que mucha gente viva mejor" por lo que considera que aplicarles el adjetivo inútil "es muy injusto".

Retirada de la moción socialista en el senado

A finales de abril la líder socialista calificó a Compromís y Podemos de izquierda "inútil", que "ni come ni deja comer", acusándoles de "boicotear" el debate de la moción presentada por el PSOE en el Senado sobre el Corredor Mediterráneo, una iniciativa que Díaz entendía que era "buena para Andalucía y España porque presentaba un proyecto colectivo del corredor Mediterráneo con plazo temporal y cuantificación económica".

"Así estamos con quienes no saben que las instituciones sirven para cambiarle la vida a la gente y ésa es la diferencia de la política de la izquierda útil que somos los socialistas y de la izquierda inútil que actúa como los tontos útiles de la derecha", concluyó Díaz.