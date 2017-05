La situación en Venezuela divide el voto por primera vez en Unidos Podemos 

Aunque la proposición no de ley del PP se debate este martes no se votará hasta el próximo jueves, pero, si no hay ninguna circunstancia que cambie la decisión adoptada por el grupo, será la primera vez que Podemos e IU se pronuncien de forma distinta sobre una propuesta en el pleno de la Cámara.

Fuentes de ambos partidos confirman que los diputados de Podemos se abstendrán en la votación de la proposición del PP, mientras que IU votará en contra.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para concurrir juntos a las elecciones del 26J ya contemplaba que tanto Podemos como Izquierda Unida se reconocían como fuerzas políticas con identidad propia, diferentes liderazgos y autonomía de voto.

Asimismo, el reglamento del grupo parlamentario también respeta la autonomía de voto de las dos formaciones políticas en las distintas iniciativas y propuestas que se debatan en el Congreso y no contempla ningún régimen sancionador.

No hay, por tanto, una disciplina de voto que les obligue a pronunciarse siempre de la misma manera, y fuentes de IU recalcan que es algo que se asume con "naturalidad" en ambas formaciones desde que el grupo parlamentario comenzó su andadura en esta legislatura.

La proposición no de ley del PP que ha provocado que por primera vez IU y Podemos voten distinto en el pleno pide que el Congreso se pronuncie sobre la "grave crisis institucional" en Venezuela y pretende que la Cámara y el Gobierno exijan al régimen venezolano que respete la democracia, garantice la separación de poderes y libere a los presos políticos.