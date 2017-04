Sauquillo: "La misión era que el callejero cumpliese la ley, no que gustase"

La presidenta del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid, Paca Sauquillo, defiende que la propuesta de cambio de calles franquistas tiene como objetivo "cumplir la Ley de Memoria Histórica" al margen de los gustos de cada uno y opina que "no tienen razón" ni los que no lo querían tocar ni los que piden ir mucho más allá.

"Yo quiero decirles que, si a mí me hubieran encargado hacer un callejero de la ciudad de Madrid, haría seguramente uno muy distinto al que tenemos, pero nuestra misión no era hacer un nuevo callejero sino que el que tenemos cumpliese la ley", explica en una entrevista con Efe la histórica militante socialista Paca Sauquillo, a quien la alcaldesa Manuela Carmena encargó elaborar el plan de memoria histórica de Madrid.

El Comisionado ha propuesto el cambio de 47 calles -por ejemplo, la de los Caídos de la División Azul por Memorial del 11 de marzo de 2004- en un documento al que ahora los distritos están presentando alegaciones. Una vez estudiadas, el Comisionado remitirá al Pleno su propuesta final para debatirla previsiblemente este mes, que deberá después aprobar la Junta de Gobierno.

Paca Sauquillo dice haber sido lo más estricta posible con el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura del general Francisco Franco.

Sobre las críticas a su labor de algunos de los concejales de Manuela Carmena, asegura: "Las Juntas de Distrito tienen que ser conscientes de que a lo mejor les gusta o no les gusta el nombre de una calle, pero no tiene sentido que nosotros propongamos quitarlo si no incumple la ley. Eso, en todo caso, puede hacerlo el Gobierno municipal".

Sobre la posición del PP y en concreto el concejal Pedro Corral, Paca Sauquillo sostiene: "Hay muchas personas asesinadas que tienen que ser reconocidas y hay otras que figuran en el callejero que hieren sensibilidades porque apoyaron y actuaron en el golpe de Estado. Le he dicho a él que entiendo sus sensibilidades pero que no debe utilizarlo como bandera política, como tampoco creo que se deba utilizar por el otro lado".

Paca Sauquillo asegura que sí se analizó el listado de 129 calles que las entidades de memoria histórica pedían cambiar, entre las cuales hay algunas dedicadas a personas "de ideología muy conservadora" que el Gobierno municipal podría quitar, pero el Comisionado no puede proponerlo -dice- porque no incumplen la ley.

"Se ha hecho lo que se ha podido. Por otro lado, lo que pido es que el trabajo se ponga en práctica", dice al equipo de Manuela Carmena, a quien pide también que "haga una buena guía de la ciudad" para que los turistas, además del Madrid de los Austrias y de los museos, puedan conocer qué sucedió en el siglo XX.

"Que se enseñen las cárceles, que se vea que hubo personas encarceladas no solo por cuestiones políticas sino también por ser homosexuales. Que se enseñen los búnkers y se conozca que Madrid fue la primera ciudad con un liceo feminista", reflexiona la presidenta del Comisionado.

"La gente no conoce la historia de nuestra ciudad y eso es lo que yo pido al Ayuntamiento, que reivindique a personas que han jugado un papel importante", expone Paca Sauquillo, que ha propuesto a Carmena la creación de 15 lugares de memoria, entre ellos convertir el Arco de la Victoria en un centro con exposiciones.

El informe final que el Comisionado realizará antes de disolverse previsiblemente después el verano contendrá también la recomendación de instalar placas por toda la ciudad que recuerden a las víctimas del franquismo y a quienes defendieron Madrid en la República.