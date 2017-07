La Policía confirma que CDC recibía fondos de Ferrovial camuflados por el Palau

En su comparecencia (en doble condición de perito y testigo), ha corroborado el informe que realizó durante la investigación del caso, en el que señala que la constructora hacía pagos al Palau que se vestían de donaciones a la institución que presidía Fèlix Millet.

La dinámica consistía en hacer llegar días después este dinero a la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, que, asimismo, a través de préstamos ficticios pasaba estos fondos al partido; en otras ocasiones, se usaba al grupo empresarial de New Letter, Letter Graphic y Mail Rent como mediador para el desvío.

La conclusión del fiscal (y que confirmaron ya en juicio Fèlix Millet y su 'número dos' Jordi Montull) es que Ferrovial pagaba estos fondos a CDC a cambio de que se le adjudicaran obras públicas desde las instituciones que controlaba el partido político.

El informe elaborado de este inspector no se mete a analizar si estos pagos los hacía la constructora a cambio de obras públicas, ya que he explicado que eso no formaba parte de su investigación, pero sí prueba la conexión entre las donaciones de Ferrovial al Palau con el dinero que luego llegaba a CDC.