Mas niega la financiación ilegal y pone la mano en el fuego por Osàcar

En una entrevista en Rac1, Mas se ha defendido de las acusaciones de los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, que han apuntado a la existencia de comisiones de Ferrovial a CDC a cambio de la concesión de obra pública.

"La respuesta es 'no', vuelve a ser 'no'", ha insistido Mas ante las preguntas de si estas acusaciones son ciertas. Además, el expresidente de la Generalitat ha subrayado que Osàcar es una persona "absolutamente honorable" y, al ser preguntado por si pone la mano en el fuego por él, ha respondido: "Claro que sí".

De igual manera se ha expresado cuando se le ha formulado la misma pregunta sobre el exconsejero de Justicia y diputado del PDeCAT Germà Gordó.

Mas ha confirmado que "no tiene ningún inconveniente" en ir al Parlament a dar explicaciones, pero ha dejado claro que no se plantea abandonar la política: "No tengo por qué hacerlo; ha sido mi vida en los últimos 20 años y creo que puedo seguir haciéndolo, porque a mi se me pide ayuda", ha expresado.

El líder del PDeCAT ha admitido que "la imagen de Convergència esta bajo sospecha" pero ha insistido que no hubo financiación ilegal de CDC, aunque lo ha negado "en la medida" en que las personas que llevaron las cuentas siempre le dijeron que esto "era falso".

En este sentido, ha dejado claro que su responsabilidad no era llevar las finanzas, sino situar a las personas que hacían esas tareas: "Los tesoreros tenían todos los poderes y los que llevábamos de la línea política, ya teníamos suficiente trabajo", ha afirmado.

Mas ha achacado las acusaciones de Millet y Montull a una operación de "sálvese quien pueda" para evitar la cárcel y, por esa razón, ha dicho, "pactan con la Fiscalía para colgar el muerto a otro".

Y ha apuntado que, como los investigadores hallaron convenios entre el Palau de la Música y la CatDem -la fundación de CDC-, "se acogieron a esto porque a la Fiscalía le debe interesar mucho atribuirnos todos los males del mundo".

El expresident ha criticado que nadie haya dado explicaciones en sede parlamentaria sobre la 'Operación Cataluña', que hizo, ha dicho, "montajes asquerosos para presentarnos como unos corruptos con ánimo de alterar resultados electorales".

Al ser preguntado por qué no salen informaciones de presunta corrupción sobre ERC, Mas ha respondido que Esquerra "no da tanto miedo" al Estado, porque el mundo convergente representa el espacio que "en Madrid saben que puede dar la mayoría, en algún momento, a favor del Estado catalán".

Mas ha admitido, asimismo, que "cerrar" CDC para hacer un nuevo partido, el PDeCAT, formaba parte también de una operación de "autocrítica".