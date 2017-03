El Congreso fuerza al Gobierno a que sus iniciativas no caigan en saca roto

La dinámica del Gobierno de guardar en un cajón las iniciativas no legislativas impulsadas por la oposición en el Congreso de los Diputados va a resultarle más complicada a partir de ahora. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad este martes una propuesta del PNV para que el Ejecutivo explique qué hace o qué no hace con las resoluciones sin fuerza de ley que saca adelante la Cámara baja.

La proposición no garantiza en ningún caso que todo lo aprobado se cumpla, pero sí sirve para aumentar la presión al partido que ocupa la Moncloa. Consiste establecer un mecanismo por el cual, durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones - dos veces al año-, el Gobierno rinda cuentas a través de un "informe detallado" en el que consten las iniciativas pendientes de cumplimiento de periodos anteriores. "Se trata, simplemente, de que nos tomemos en serio nuestra labor y que el Gobierno se tome en serio que tiene un mandato del Parlamento", señaló el portavoz de los nacionalistas vascos Aitor Esteban. A su juicio, hoy en día "no hay manera de saber qué sucede con muchos de los mandatos de la Cámara".

Esteban reclamó, además, que en la quincena posterior a la llegada de ese informe comparezca en la comisión de Reglamento un representante del Gobierno para explicar lo que se ha hecho y lo que, simplemente, acabó en la papelera y responder también a los requerimientos de los grupos. Los nacionalistas sostienen que este mismo modelo, "sencillo y elemental" ya está funcionando en la práctica en el Parlamento vasco gracias a una proposición no de ley que presentó el PP y que se aprobó con modificaciones.

La diputada popular Isabel Borrego insistió que el Ejecutivo "cumple con todas las resoluciones de la Cámara", aunque no tengan carga normativa, si bien reconoció que "a veces no se puede". Durante su intervención, Borrego mostró la voluntad de entendimiento de su formación con el PNV, en pleno deshielo de las negociaciones sobre los Presupuestos, y aseguró que "se va en la misma dirección".

La toma en consideración de esta iniciativa permite también abrir el debate de la reforma del Reglamento del Congreso, que lleva más de dos décadas pendiente revisión. Al cambio puntual que proponen ahora los nacionalistas se sumará el que lancen la próxima semana los populares para que se incluya en el Reglamento un registro de lobbies.