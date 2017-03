Delso niega haber recibido 72.000 euros

"A mí el señor Correa no me ha dado nada, en absoluto. Ninguna de mis empresas han tenido ninguna relación con el señor Correa, ni con ninguna de las empresas del señor Correa", ha dicho Delso negando haber recibido 72.000 euros. Es más, a preguntas del abogado del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, el expresidente de Isolux ha remarcado que no tiene "ni idea de cómo funciona la contabilidad curiosa 'sui géneris' de las empresas del señor Correa", en referencia de si conoce el motivo por el cuál probablemente le identificaron con tal apodo.

Delso ha asegurado que desconocía este apunte bajo dicho calificativo, así como la cantidad de 72.000 euros, hasta que lo leyó "en la prensa" y que "en absoluto" relacionó esta información consigo mismo porque, según ha dicho, el 'cabecilla' de la Gürtel nunca se había referido a él de este modo. "Siento que además haya sido un trastorno para el señor (Luis) Bárcenas, que nos hayan adjudicado un nombre a ambos dos", ha agregado.

El expresidente de Isolux ha explicado que conoció a 'El Bigotes' a través de Correa --con el que mantiene una amistad-- y que tuvo una "buena relación" con él porque era una persona "muy imaginativa" en el ámbito de la publicidad. Asimismo, ha reconocido que le pidió que le presentase al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como "estrategia comercial", confirmando así parte de la explicación que dio el líder de la Gürtel.

El Bigotes' "lloró mucho" a Delso

No obstante, ha recordado que Pérez le "lloró mucho" para que le prestase "15 millones de pesetas" para hacer frente a una deuda de su padre con "la Seguridad Social o con Hacienda". Tras las insistencia decidió dejarle en efectivo 60.000 euros que le devolvió "un año o año y medio después", en 2007, ha dicho Delso.

Ante este dato, el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, le ha cuestionado sobre si el apunte en la contabilidad de Correa fechado en junio de ese año coincide con la devolución de la cantidad. Delso simplemente ha dicho que recuerda el año pero no el mes exactamente.

Asimismo, ha precisado que este préstamo no lo documentó de "ninguna manera" porque si tiene que hacer un contrato cada vez que presta a un amigo, "prefiero no prestar". También ha apuntado que no se quejó a Correa de que Pérez le debía dinero, ni se lo recordó al deudor, pese a que el 'cabecilla' de la Gürtel le advirtiese en una conversación telefónica que era "tonto porque ('El Bigotes') vive por encima de sus posibilidades".

De este modo, el expresidente de Isolux ha contradicho las versiones ofrecidas por Correa y 'El Bigotes' durante sus declaraciones. El líder de la Gürtel aseguró que este apunte hace referencia a la deuda de 72.000 euros que tenía Álvaro Pérez con un "un amigo suyo", Luis Delso.

Este argumento fue confirmado por Pérez, quien añadió que el bautizó con "cariño" al expresidente de Isolux con el apelativo de 'cabrón'. Por su parte, el abogado de 'El Bigotes' --que ha asistido a la jornada de este lunes hasta que ha finalizado la comparecencia del expresidente de Isolux--, José Javier Vasallo, ha trasladado al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, su disconformidad por haber interrogado a este testigo, ya que en este procedimiento no hay ninguna referencia a este deuda.

El presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, no ha aceptado la protesta del letrado al considerar que es "conveniente aclarar" la anotación en cuestión. A la salida de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), en la que se está celebrando el juicio, Delso no ha querido contestar a los periodistas que le han preguntado si el apunte 'Luis El Cabrón' hace referencia a él.

Santiago Abascal no ha comparecido

Para este lunes también estaba prevista la comparecencia como testigo del exdirigente del PP Santiago Abascal Escuza --padre del actual presidente de VOX, Santiago Abascal Conde--, pero no ha acudido a la citación debido a que está siendo sometido a un tratamiento intensivo, tal y como ha informado Hurtado a las partes. Abascal reconoció en febrero de 2013 que recibió de la formación política una ayuda en 1999 de 12.000 euros para sufragar gastos ocasionados por un ataque de la 'kale borroka' a su comercio de la localidad alavesa de Amurrio.

Quién sí ha testificado --por videoconferencia-- ha sido el exgerente de la sociedad municipal Servicios Municipales de Estepona entre el año 2000 y 2003 Francisco Javier González Valdés, que ha afirmado que los trabajadores de esta empresa dependían de las distintas delegaciones del consistorio malagueño. Preguntado por la fiscal Concepción Sabadell que por qué estos empleados no estaban dados de alta en la sociedad municipal, el testigo ha dicho que eran "meras sociedades instrumentales".

Asimismo, sobre un viaje con el importe de 1.058 euros contratado con Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa, González Valdés ha dicho que no conoce a esta empresa vinculada a la Gürtel.

Por último, el exdirector general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y actual director general corporativo de RTVE, Manuel Enrique Alejo, ha relatado cómo se adjudican los créditos de Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), cómo las empresas españolas y los países suceptibles de ser beneficiarios contactaban y cómo posteriormente la Comisión Interministerial estudiaba cada proyecto y finalmente decidía conceder o no la subvenciones.

Aunque Alejo ha asegurado que no se ponía en conocimiento a las empresas españolas la decisiones de dicha comisión, la representante del Ministerio Público le ha mostrado una comunicación en la que el testigo informaba al grupo Ros Roca de que la Dirección General decidió elevar a la Comisión Interministerial la solicitud de su crédito FAD en relación a su proyecto en la República Dominicana. "Es inusual", ha enfatizado, al tiempo que ha afirmado que sí se reunió con algún responsable de esta empresa para valorar si cumplía los requisitos para pedir dichas subvención.