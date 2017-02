Catalá niega haber presionado a Consuelo Madrigal y pide respeto a la Fiscalía

Sobre ello ha asegurado que el nombramiento de José Manuel Maza y los cambios propuestos la semana pasada por este cumplen el procedimiento establecido y respetan la autonomía de la institución.

El ministro ha respondido de esta forma a las preguntas de los periodistas sobre la información que publica este lunes el diario 'El Mundo', que asegura que Madrigal no siguió como fiscal general por "rechazar las presiones" del ministro y del Gobierno.

Catalá ha explicado que el Gobierno propuso el nombramiento de José Manuel Maza "partiendo de una valoración muy positiva de la labor de Consuelo Madrigal durante los dos años al frente de la Fiscalía General del Estado".

Ha añadido que fueron criterios técnicos los que llevaron a optar por Maza en "una nueva etapa, con un proyecto de reforma muy importante de la ley de Enjuiciamiento Criminal" y también el cambio del papel del fiscal como director de la investigación del proceso penal: "En aquel momento nos pareció que Maza, magistrado del Supremo, era un perfil más adecuado, ese fue el análisis", ha dicho.

El ministro ha rechazado que se hiciera imposición alguna para los nombramientos que se hacen en la Fiscalía, que son "a propuesta del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, y con un procedimiento absolutamente transparente", ha recordado.

Además, ha asegurado que "no es cierto" que la salida de Madrigal tuviera que ver con su negativa a apartar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza: "Es desconocer el funcionamiento de la Fiscalía e incluso una falta de respeto a la institución pensar que es el Ministerio de Justicia o el Gobierno el que le dice al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer", ha precisado.

Catalá ha confirmado que el Gobierno ha reconocido el "magnífico trabajo" de Madrigal "en unas circunstancias muy difíciles", y como prueba ha citado el reconocimiento con la Cruz de San Raimundo de Peñafort a la ex fiscal general.

Por último, y sobre el comunicado del viernes del Consejo Fiscal en el que se considera "inadmisible" cualquier injerencia a la actuación de los fiscales, Catalá ha explicado que "yo he leído el comunicado y no he visto la palabra injerencia, y menos referida a mí", cuando el comunicado sí incluye dicha palabra.

Rafael Catalá se encuentra hoy en Albacete para seguir las obras del nuevo edificio de los juzgados y mantener una reunión con operadores jurídicos, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, preside la imposición de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a personal de la Fiscalía de la región, del TSJCM y de la Fiscalía Provincial de Albacete.