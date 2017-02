Fernández pide al PSOE que vaya "más allá de lo que esperan los convencidos"

Fernández ha sostenido que la "credibilidad" del proyecto económico que aprueben los socialistas en su congreso de junio es lo que les dará "credibilidad gubernamental" de cara a ganar las próximas elecciones generales.

"La credibilidad económica de hoy es la que mañana nos dará credibilidad gubernamental", les ha dicho Fernández a los cerca de 500 socialistas y expertos económicos reunidos este sábado en el foro "España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente", para debatir el primer borrador de la ponencia económica que la gestora ha encargado coordinar al economista independiente José Carlos Díez.

El presidente de la gestora, que ha inaugurado el encuentro, ha defendido que "los mercados no se legitiman solos" y que es necesario un "mercado regulador" que medie entre los ciudadanos y las "impredecibles" fuerzas económicas.

"Tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario", ha resumido como uno de los cinco principios de la política económica del PSOE.

En su intervención, Fernández ha proclamado la "superioridad ética, económica y cultural de la socialdemocracia" y ha llamado a los suyos a preservar el Estado del bienestar, porque es "el rompeolas de todas las crisis, es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y el patrimonio de los socialistas".

También ha argumentado que lo que diferencia hoy los proyectos económicos son la "idea de la realidad", y el PSOE tiene una "idea de la realidad mejor", porque ve relación entre crecimiento e igualdad, entre mercado y Estado y entre finanzas y economía productiva.

Fernández ha hecho hincapié en que la política económica del PSOE tiene un "objetivo social" y ha advertido de que España ha salido de la crisis de una forma distinta de la que entró y de que no hay ningún destino que asegure que el futuro transitará hacia el progreso político y social.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de garantizar un papel relevante del Estado para regular las relaciones laborales, fiscales o de los mercados.

"No apostamos por el capitalismo como si fuera una ley natural", ha aseverado Fernández, que ha indicado que en la economía no todo es calculable y hay que dirigirla hacia la igualdad y no el igualitarismo.

Ha hablado también del papel del Estado para prevenir los riesgos de implantar una innovación "sin acierto" o para no caer en un comportamiento antisocial y ha sido tajante al mostrarse en contra de la reforma laboral del PP, que -ha dicho- fue una "decisión autónoma que nadie impuso al Gobierno de Rajoy".