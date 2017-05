David Calle, el 'youtuber' español finalista al premio de mejor profesor del mundo

La Fundación Varkey, organizadora de este galardón, ha informado en una nota de que los diez primeros puestos se han elegido entre 20.000 nominaciones y solicitudes de 179 países de todo el mundo.

El afortunado, que se llevará un premio de 1 millón de dólares, será anunciado el día 19 de marzo durante una gala en Dubái.

Además del español, han llegado a la final profesores de Reino Unido, Brasil, Alemania, Jamaica, Canadá, Australia, China y Kenia.

David Calle combinó sus estudios de Ingeniería con un trabajo en una academia de apoyo, a la que volvió años más tarde, cuando se quedó sin trabajo.

Después, fundó su propia academia y hace seis años, preocupado por no poder atender a sus alumnos fuera de las aulas y porque le constaba que muchas familias no podían permitirse una academia o un profesor particular, subió sus primeros vídeos a Youtube.

A día de hoy, su canal Unicoos cuenta con 700 vídeos de matemáticas, física, química y tecnología y acumula más de 100 millones de visitas y cuenta con más de 700.000 suscriptores.

Es el canal educativo en español más importante de su categoría y en 2015 fue elegido por Google como el canal con mayor impacto social de España.