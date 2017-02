Detenido a tiros el conductor de un camión cargado de gas robado en Barcelona

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10.00, cuando un hombre de nacionalidad sueca robó el camión y huyó en una calle de Barcelona, mientras el propietario repartía las bombonas o pipetas de gas.

Los Mossos d'Esquadra descartan que el detenido tenga cualquier relación con el terrorismo y, como principales hipótesis, investigan si su conducta obedece a un trastorno mental o al consumo de tóxicos.

En una rueda de prensa en que ha comparecido junto a Evelio Vázquez, intendente de la Guardia Urbana, el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha explicado que, a tres horas del suceso, la policía no dispone de ningún "indicio razonable" que le haga relacionar el suceso con un atentado ni vincular al detenido con organizaciones terroristas de ningún tipo.

El hombre, detenido después de que agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana que lo perseguían hayan hecho siete disparos al camión que conducía, ha circulado de forma temeraria a lo largo de unos tres kilómetros durante unos diez minutos, sin esquivar a los vehículos que le venían de frente y poniendo en peligro a los policías que le seguían, según Molinero.

El comisario de los Mossos ha destacado que el detenido, de 32 años y nacionalidad sueca, "conducía obsesivamente", sin voluntad de apartarse cuando se le cruzaban transeúntes, aunque en ningún momento de su recorrido se ha dirigido intencionadamente a ellos con el propósito de arrollarlos o de causar "un gran daño".

A la espera de los resultados de las pruebas de alcohol y drogas que se han practicado al detenido, los Mossos han desechado la hipótesis de que esté relacionado con el terrorismo, ya que, según Molinero, no encaja con "ese perfil", ni se han hallado indicios que así lo apunten.

El detenido, que carece de antecedentes en España y no llevaba armas consigo, no cuenta con domicilio fijo en el país, y la policía catalana trabaja con la hipótesis de que puede haber llegado a Barcelona hace unos días o incluso unas horas, con un pasaporte legal que por el momento no presenta visos de haber sido falsificado.

En su recorrido a toda velocidad cuando huía de la policía, el detenido ha perdido unas 90 de las bombonas de butano que llevaba el camión -que ha robado cuando tenía las barreras de seguridad de la carga bajadas, porque su responsable estaba repartiendo-, una de las cuales ha impactado contra una mujer, a la que ha causado contusiones en una pierna.

Otro transeúnte también ha resultado herido por otra bombona. También ha resultado dañado un guardia urbano, al que el camión ha estado a punto de atropellar.

Según han explicado los mandos policiales en la rueda de prensa, el hombre ha robado un camión de butano que tenía las llaves puestas, en el barrio barcelonés del Poble Sec.

Ha conducido a toda velocidad perdiendo parte de la carta en el trayecto, hasta que en la plaza Carbonera los Mossos d'Esquadra le han dado el primer alto para que se detuviera, a lo que el detenido ha hecho caso omiso.

Tras circular por la rotonda de la plaza Carbonera, donde el camión ha seguido perdiendo bombonas de butano, el conductor se ha dirigido a una vía de servicio situada en el Moll de la Fusta, uno de los epicentros de las visitas turísticas a Barcelona por su proximidad a las Ramblas y al Barrio Gótico de la ciudad.

En la plaza Pau Vila, el camión que conducía el detenido ha recibido los primeros disparos por parte de la Guardia Urbana y de agentes del cuerpo de servicios especiales ARRO de los Mossos d'Esquadra.

Al verse perseguido por la policía, el conductor ha empezado a circular contradirección hasta llegar a la calle doctor Aiguadé, donde se ha intentado incorporar a la ronda Litoral por la salida 22, momento en que ha chocado con tres vehículos que pretendían abandonar la vía rápida.

La colisión con esos tres vehículos, unida a los disparos que los Mossos d'Esquadra han dirigido al capó y a la visera del camión, ha provocado que el conductor perdiera el control del tráiler, lo que ha facilitado su detención.

Para arrestar al conductor, que ha opuesto resistencia, ha sido necesaria la intervención de tres policías.

Al parecer, el conductor, que aún no ha podido ser interrogado por la policía, no ha emprendido la marcha contradirección de forma intencionada, sino que lo ha hecho para esquivar a las patrullas policiales que le iban a la zaga.