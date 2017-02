Iñaki Urdangarin, condenado a 6 años y 3 meses de prisión y la infanta Cristina, absuelta

La Audiencia de Palma ha absuelto a la infanta Cristina y ha condenado a su marido, Iñaki Urdangarin , a seis años y tres meses de prisión, como notas más destacables de la sentencia del caso Nóos, hecha pública hoy, y que ha supuesto siete condenas y diez absoluciones. Urdangarin, su exsocio Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas son los tres únicos condenados a penas de cárcel no sustituibles por multas.

La infanta, absuelta de colaboración en dos delitos fiscales de su marido, tendrá que pagar junto a él 265.000 euros en calidad de corresponsable civil a título lucrativo. Su abogado, Miguel Roca, ha asegurado que la infanta "ha recibido con satisfacción" su absolución, pero ha expresado su disgusto por la condena a su marido porque "sigue creyendo en su inocencia".

Urdangarin ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con falsedad en documento público y con un delito de malversación a 2 años y 8 meses; así como por un delito de fraude a la administración a 7 meses de prisión. Por tráfico de influencias ha sido condenado a 1 año de prisión y por dos delitos contra la Hacienda Pública a 2 años de cárcel (1 año por cada uno) y multa de 512.553 euros. En el juicio, Urdangarin prestó declaración ante el tribunal durante 16 horas y aseguró que la actividad del Instituto Nóos era "totalmente transparente" y contaba siempre con la supervisión de la Casa Real a través del secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Añadió que nunca recibieron un reproche por lo que hacían y explicó que también fue tutelado por la Casa Real en su salida de la entidad después de que se cuestionaran sus contratos con instituciones públicas.

Sobre su mujer, Iñaki Urdangarin dijo ante el tribunal que la infanta no tenía "ninguna" función en el Instituto Nóos, "simplemente era miembro de la junta" y sólo tenía un conocimiento superficial sobre sus actividades profesionales en esa entidad. "No hablábamos mucho de trabajo", añadió. También dijo que ella no tenía ninguna función en Aizoon. La de Iñaki Urdangarin es la segunda mayor condena en la sentencia, solo por detrás de la que se ha impuesto a su socio, Diego Torres, de 8 años y medio de prisión.

Este mismo viernes se sabrá si el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, pide el ingreso inmediato en prisión de ambos.

El expresidente balear Jaume Matas es el tercero de los acusados condenados a penas de cárcel no sustituibles por multas, ya que el tribunal le ha impuesto una pena de 3 años y 8 meses.

Los otros cuatro condenados por el caso Nóos son el exdirector general de Deportes de Baleares José Luis "pepote" Ballester (15 meses y dos días o 9.040 euros), Gonzalo Bernal, exgerente de Illesport (15 meses y dos días o 5.424 euros), Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo, Ibatur, (un año y dos meses o 4.626 euros) y Miguel Ángel Bonet, exsecretario de Ibatur, (un año y dos meses o 4.626 euros).

La sentencia absuelve, además de a la infanta Cristina, al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y a los otros cuatro acusados de la rama valenciana de la causa, así como a la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, a la esposa y el cuñado de Torres, Ana María y Marco Antonio Tejeiro, así como el asesor fiscal de Urdangaron Salvador Trinchet.

La hermana del Rey había consignado ante el juzgado los 587.413 euros en que la Fiscalía cifró su responsabilidad a título lucrativo, algo que hizo su defensa a finales de 2014, más de un año antes de que empezara el juicio.

Tras la absolución de la infanta Cristina, la Audiencia de Palma ha condenado a Manos Limpias, única acusación contra ella, para quien pedía 8 años de prisión, a pagar todas las costas que su juicio haya supuesto. [Consulte todos las penas de los procesados]

La sentencia podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.

Las penas de prisión suman 18 años, tiempo que contrasta con las condenas que pedían las seis acusaciones, que superaban los cien años. La petición de condena más alta era la del sindicato Manos Limpias para Urdangarin: 26 años y 6 meses de prisión, para quien la Fiscalía solicitaba 19 años y 6 meses de prisión.

