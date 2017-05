Mas critica que la desobediencia es un marco impuesto "por la CUP" pero la contempla

En una entrevista de TV3, el también líder del PDeCAT ha dicho que su prioridad no es desobedecer: "No buscamos la desobediencia por la desobediencia. Puede ser la consecuencia en algún momento, pero tenemos ningún interés en llegar a ella". Así, Mas alega que su prioridad es convertir a Cataluña en un nuevo Estado de la UE y no en desobedecer las instituciones del Estado, pero ha admitido que para culminar el proceso es posible que se llegue a "conflictos, tensiones y posibles desobediencias".

Ha comparado la situación en Cataluña con el célebre gesto de la activista Rosa Parks, que en plena etapa de la segregación en Estados Unidos desobedeció la norma que le impedía sentarse en la parte del autobús para blancos, y ha destacado que cambió las cosas pese a que era "delgada y poca cosa desde el punto de vista físico".

Mas ha asegurado ser inocente en el juicio sobre la consulta del 9N que quedó visto para sentencia el viernes pasado, y aunque no quiere hacer pronósticos sobre la sentencia, sí ha afirmado que espera que el juicio sirva para "ensanchar" la base de partidarios de la independencia. Ha considerado que en el juicio ha quedado acreditado que el proceso participativo del 9N no incumplió ninguna ley, pero considera que el fallo absolutorio no está garantizado porque es un juicio político y en este tipo de procesos judiciales "puede pasar cualquier cosa".

El juicio ha devuelto a Mas al primer plano mediático y ha avivado el debate sobre su futuro político, y el expresidente no ha aclarado si sopesa volver a la primera línea como candidato del PDeCAT en las próximas elecciones, sobre todo ahora que el presidente Carles Puigdemont ha dicho que él no lo será.

Mas prometió a la CUP que sería su última legislatura si le investían presidente, pero como la CUP se negó, él asegura estar "liberado" de este compromiso y afirma que lo único que espera es que las próximas elecciones catalanes ya no sean autonómicas, sino las elecciones de un Estado independiente.

Está convencido que Cataluña celebrará un referéndum sobre su independencia este año y el que el desenlace sobre el proceso soberanista lo ganará quien tenga más fuerza: "Estamos en un final de camino donde cada uno está acumulando fuerzas", ha reflexionado.

"España ya ha perdido a la mitad de Catalunya. Si no hace frente a este reto acabará perdiendo más de la mitad", ha concluido, y también ha criticado que cuando Rajoy se niega a dialogar el referéndum es un escenario que posiblemente beneficia al PP, pero no al conjunto de España. RIGAU Y ORTEGA

La exconsejera Irene Rigau, la única de los tres encausados por el 9N que mantiene el acta de diputado, ha explicado que no ha decidido si, en caso de condena, la desobedecerá y acudirá al pleno del Parlamento catalán igualmente: "No me lo quiero plantear".

La exvicepresidenta del Gobienro autonómico catalán Joana Ortega ha vuelto ha recordar que ERC pidió su dimisión cuando en 2014 dijo que no haría una consulta sino un proceso participativo, y ha pronosticado que si la Generalitat quiere hacer un referéndum este año ahora mismo ya debe estar "muy avanzado".