Iglesias: "El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo"

Palabras que han sido recibidas con gritos de "unidad, unidad" de los militantes sentados en las gradas del Palacio de Vistalegre de Madrid, donde Iglesias ha reconocido que han cometido muchos errores, pero ha dicho que este sábado y domingo este congreso debe ser ejemplo de "fraternidad e inteligencia".

"Nadie dijo que fuera a ser fácil, aquí seguimos dispuestos dispuestos a ganar, dispuestos a hacer frente la mal Gobierno, no se confíen señores del PP, el viento del cambio sigue soplando", ha exclamado.

Mensaje dirigido al PP también celebra su congreso este fin de semana y al que Iglesias ha culpado de la corrupción y de políticas "mediocres", "ineficaces" e "injustas" para la mayoría social.

Iglesias se ha felicitado de que en España no hayan triunfado los proyectos políticos de extrema derecha como, ha denunciado, ha ocurrido en Estados Unidos "donde manda un fascista".

Durante su intervención, ha querido marcar distancias con las tesis de transversalidad que propugna para Podemos el secretario Político del partido, Íñigo Errejón. "La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o al PSOE, tiene que ver con parecerse a España, a la gente que trabaja para sacar adelante el país", ha proclamado.

El mensaje principal de la que ha sido su segunda intervención en la II Asamblea Ciudadana -primero ha subido al escenario para saludar a los asistentes y dar por inaugurado el cónclave- ha sido que el partido morado no debe olvidar sus orígenes ni intentar parecerse a los "viejos partidos".

"No podemos olvidarnos de quienes somos, no nos podemos parecer a ellos ni en los altares", ha advertido, admitiendo que estar en el Parlamento "es importante", pero recalcando que esa cercanía a los partidos tradicionales o a los nuevos que, a su juicio, se les parecen, no puede llevarles a perder de vista que ellos tienen que parecerse "a la gente".

Soy de izquierdas

En este contexto, Iglesias también ha hecho hincapié en equiparar al PP y al PSOE: "Yo soy una persona de izquierdas, pero no me creo la geografía parlamentaria que sitúa al PP en la derecha y al PSOE a la izquierda porque ambos son representantes del proyecto de las élites", ha señalado Iglesias, mostrando su deseo de que "el PSOE rectifique".

Tras subrayar que los escaños de Podemos no son de sus titulares, "sino de la gente", ha llamado a lograr un nuevo "contrato social" que sustituya al sellado en la Transición en una época, en la que, a diferencia de aquella, España "ya no tiene miedo".

Así, ha apostado por un pacto intergeneracional para construir un nuevo país, "siendo transversales" pero sin imitar a los viejos partidos, y apelando a un "impulso constituyente". Por ello, ha abogado por situar a Podemos al frente de España junto con sus fuerzas hermanas y la sociedad civil.

A partir del lunes, basta de "tonterías"

"No bastan las victoria electorales, hacen falta también construir victorias sociales, hay que construir pueblo empezando desde hoy mismo", ha enfatizado.

Antes de Iglesias, la primera en defender ante los asistentes los postulados de 'Podemos para todas' ha sido la diputada gaditana Noelia Vera, quien ha dado las gracias a los militantes por exigir 'Unidad' y hacer "bajar a la tierra" a los dirigentes morados. "A partir del lunes se nos tiene que quitar la tontería", ha admitido, entre aplausos.

La asamblea de Podemos ha comenzado con más de media hora de retraso, entre gritos de "unidad, unidad", "¡libertad Bódalo!" y "¡sí se puede!".

Al escenario ha subido primero el secretario Político, Íñigo Errejón, y sus seguidores, y después Pablo Iglesias, acompañado por los miembros de su candidatura.

La lluvia y los controles de entrada han dificultado el acceso del público que, a esta hora, no llena completamente las gradas del recinto, con capacidad para cerca de 10.000 espectadores.

Después del saludo de Iglesias, el momento clave de esta asamblea será la presentación de los documentos políticos y de igualdad por parte de los distintos equipos en el que ya sí, Iglesias y Errejón defenderán sus proyectos para el partido.

Iglesias tendrá la oportunidad de intervenir una vez más en la asamblea como candidato a secretario general, puesto al que oficialmente no opta Íñigo Errejón, pero sí el parlamentario Juan Moreno Yagüe, próximo al sector anticapitalista.

Tras un descanso para comer, a las 16.30 se reanudará el plenario con la presentación de su proyecto por parte de veinte candidatos y candidatas de los Círculos al Consejo Ciudadano Estatal.

A renglón seguido se defenderán los documentos organizativo y ético por parte de los cuatro equipos que compiten en la asamblea y que pondrán fin a la primera jornada de Vistalegre II.

Las votaciones no se cerrarán hasta las 20.00 horas de este sábado y la participación hasta las 9.00 se elevaba al 30,8% de los inscritos en el partido.

Según han informado fuentes de la formación morada, de los alrededor de 456.878 inscritos con derecho a voto habían votado 141.095 militantes.