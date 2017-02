El rapero acusado de injuriar al Rey y loar a ETA dice que es un "poeta provocador"

El rapero mallorquín Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc , ha declarado este miércoles en el juicio en el que el fiscal ha pedido para él tres años y tres meses de prisión por injuriar al Rey y loar a ETA y los GRAPO que solo es "un poeta" que con sus canciones quería provocar y no humillar a las víctimas del terrorismo.

La Audiencia Nacional ha juzgado a Valtonyc para quien el fiscal ha solicitado dicha pena por delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y también ha ejercido la acusación el presidente de la Fundación Circulo Balear, Jorge Campos Asensi, que además le atribuye otro de amenazas.

Por su parte, el abogado de la defensa ha reclamado la absolución del acusado al alegar que ejerció su derecho de libertad artística y de expresión.

El acusado ha reconocido ser el autor de las canciones que difundió a través de internet en canales como Youtube, ha aclarado que las letras eran metáforas y no mensajes directos y ha insistido en que "simplemente buscaba provocar" pero no humillar ni amenazar. "Me considero un poeta y un artista", ha apostillado.

Ha recordado que la canción sobre el Rey se la encargaron para el programa de televisión 'La Tuerca' que lideraba el actual máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, con ocasión de la semana de la República.